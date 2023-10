Dans l'émission "viàMidol, la quotidienne", nos journalistes ont décrypté la composition des Springboks qui affronteront la France ce dimanche en quart-de-finale de la Coupe du monde. Jacques Nienaber a réservé quelques surprises. Faut-il y voir un coup de poker ou un coup de communication ? C'était la question de notre face à face.

Avant l'annonce de la composition des Sud-Africains pour défier la France ce dimanche, la question que tout le monde se posait était plutôt : vont-ils faire un banc en 6-2 ou en 7-1 ? Et finalement, après révélation, encore plus de questions se posent. Jacques Nienaber, sélectionneur des Springboks a finalement opté pour cinq avants et trois trois-quarts chez les remplaçants. Mais en regardant davantage dans le détail, d'autres choix interpellent. Dans l'ordre des numéros, le huit. Duane Vermeulen préféré à Jasper Wiese pourtant titulaire au poste lors des rencontres importantes de ce mondial. Les porteurs des numéros 9 et 10 étaient aussi questionnés. C'est finalement Cobus Reinach et Manie Libbok qui auront les manettes... Bref, les penseurs sud-africains ont surpris beaucoup de monde.

Les Sud-Africains à visages cachés ?

Dans l'émission "viàMidol, la quotidienne", nos journalistes ont essayé d'analyser cette composition inattendue. Les Sud-Africains sortiront-ils du cadre dans lequel ils ont bien souvent, et à raison, été mis ? C'est l'idée que laisse planer cette composition, avec une équipe qui, sur le papier, semble plus joueuse. Les Springboks vont-ils montrer un nouveau visage ou feront-ils honneur à leur réputation ? Ce sont sur ces questions que nos journalistes ont débattu dans ce face à face.