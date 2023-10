À l'issue de la victoire épique de la Nouvelle-Zélande sur l'Irlande, les médias néo-zélandais ont tiré leur chapeau à des All Blacks impressionnants de maîtrise en défense lors des dernières minutes de la rencontre.

Il s'est élevé au rang de géant. Avec 21 plaquages en 75 minutes, Sam Cane a rayonné comme jamais auparavant, rappelant aux journalistes néo-zélandais que ce numéro 7 noir est bien magique. Vivement critiqué avant la Coupe du monde dans son rôle de leader, le sécateur Cane a incarné à lui seul l'homérique succès des Blacks face à l'Irlande.

Mais il y a plusieurs mois, Peter O'Mahony avait lancé les hostilités en traitant Sam Cane de "Richie McCaw de m*rde". Ce dimanche matin, Will Toogood n'a pas pu s'empêcher de prendre la plume pour égratigner le flanker irlandais, dans les colonnes du New Zealand Herald... Sans oublier de chambrer l'Australie. "O'Mahony est renommé pour parler à ses adversaires - le demi de mêlée australien George Gregan en avait fait de même. En 2003, Gregan a déclaré aux All Blacks : "quatre ans de plus les garçons (NDLR : après la victoire australienne en Coupe du monde)", et l'Australie n'a plus levé la Bledisloe Cup depuis. L'Irlande, de son côté, n'a toujours pas dépassé le stade des quarts de finale et O'Mahony a maintenant rejoint un club illustre de joueurs utilisant la provocation et gagnant la défaite en retour".

10/10 pour Cane

Une belle punchline envoyée dans les dents du XV du Trèfle qui vient de perdre son huitième quart de finale en autant d'occasions. En face, les triples champions du monde ont passé pour la neuvième fois ce stade de la Coupe du monde. Une performance de haut rang qui a logiquement été saluée par les médias locaux. Jordie Barrett a notamment récolté un 8/10 dans les colonnes de Stuff alors que Sam Cane a réussi l'exploit de glaner un parfait 10/10.

\ud83d\udde3\ufe0f "J'étais très serein sur la dernière séquence"



Le sélectionneur néo-zélandais a affiché sa légitime fierté devant le courage et la détermination démontrés par ses joueurs pour faire tomber au bout du suspense les numéros un mondiaux.#IREvNZLhttps://t.co/fjMwrEdr96 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 14, 2023

"Immense. Cane n'a pas joué un meilleur match pour les All Blacks. Il pouvait à peine marcher quand il a été remplacé à six minutes de la fin" note sobrement le média néo-zélandais. Une performance royale qui s'inscrit au milieu de grands sacrifices pour les All Blacks. Gregor Paul, journaliste pour le New Zealand Herald note d'ailleurs que ce résultat est le fruit de "15 mois de gestation" et de travail acharné pour redresser la barre d'un bateau noir bien mal embarqué avant le début du Mondial.