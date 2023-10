Alors que les Bleus vont attaquer leur phase finale, deux supporters s'envolent pour l'Équateur. Ils vont gravir le volcan de Chimborazo à plus de 6000 mètres d'altitude et suivre l'équipe de France depuis là-haut.

La phase finale de ce Mondial débute enfin, les matchs vont atteindre des sommets d'intensités. Pendant ce temps-là, deux supporters vont eux aussi atteindre des sommets... d'une tout autre nature. Jérôme Poizat et son frère Nicolas, deux Isérois qui ont joué au rugby en amateur, sont aujourd'hui des mordus d'alpinisme. Jérôme a déjà gravi le Mont-Blanc trois fois, de nombreux sommets en Suisse et en Italie, l'Elbrouz en Russie qui avec ses 5642 mètres est le plus haut sommet d'Europe, mais aussi le Kilimanjaro et bien d'autres montagnes à travers le monde. Mais ce grimpeur a une deuxième passion : le XV de France. Alors, quand il a planifié sa future expédition, tout a été fait en fonction des matchs de l'équipe de France.

Le sommet le plus éloigné du centre de la terre

Vendredi, Jérôme s'envole pour l'Équateur, d'où il lancera son expédition vers le mont Chimborazo et ses 6263 mètres. En raison de sa situation géographique et de son rapprochement avec l'équateur, ce sommet est le point le plus éloigné du centre de la terre, devant l'Everest. Pourtant malgré la préparation et l'engagement physique nécessaire pour ce genre de projet, Jérôme et son frère vont continuer de suivre les Bleus. Alors que l'acclimatation aura déjà débutée dimanche et que les deux frères seront déjà à 4800 mètres, ils ont prévu de descendre pour regarder le quart de finale. Jérôme fait confiance à son équipe pour arriver jusqu'en finale le 28 octobre, alors que l'ascension finale est prévue la veille, pour ne rien manquer d'un éventuel sacre bleu.

Les Isérois ont prévu de partager leur aventure sur leur page Facebook, Histoires & Crapahutes. Au milieu de leur matériel d'expert, dans leurs valises déjà bien chargées, les compères ont trouvé la place pour glisser des drapeaux tricolores et des écharpes du XV de France. Après tout, un vrai supporter ne se déplace jamais sans son matériel.