La France affronte l'Afrique du Sud ce dimanche en quart de finale de Coupe du monde. Les Bleus sont favoris, une défaite contre les champions du monde en titre serait-elle un cataclysme ? Nos journalistes sont divisés.

Cette Coupe du monde en France, est LE grand rendez-vous attendu depuis de nombreuses années par joueurs, entraîneurs et supporters. Le (malheureux) hasard du tirage au sort a décidé de faire croiser la poule A de la France et de la Nouvelle-Zélande avec la poule B de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Deux chocs en quarts de finale étaient attendus, et ce sont des champions du monde en titre que les Bleus ont hérités.

Une si grosse désillusion ?

Le titre, seul objectif des Français depuis le début du mandat de Fabien Galthié, tous répètent qu'ils veulent aller "au bout de leur rêve." Forcément, le calibre de l'adversaire à affronter dès les quarts de finale rend la tâche plus difficile, notamment en l'absence de Romain Ntamack, Paul Willemse ou Julien Marchand. Malgré tout, comment ne pas considérer une élimination en quarts à domicile comme une immense déception ?

En prenant en compte tous ces facteurs, une défaite de la France dimanche serait-elle un cataclysme ? Réponse de nos journalistes.