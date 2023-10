Le demi d’ouverture du XV de France, Matthieu Jalibert, était forcément très satisfait de la prestation des Bleus face à l’Italie (60-7) qui sont maintenant qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde avec le sentiment d’être bien préparés pour aborder cette prochaine échéance.

La France est qualifiée au terme d’un match maîtrisé, quel est votre premier sentiment ce soir ?

On est satisfaits. Nous avons rempli notre première mission en sortant de la poule invaincus. Nous réalisons un match complet. Nous avons été capables de mettre en place notre jeu et en maintenant notre intensité pendant 80 minutes. Nous n’avons pas laissé aux Italiens l’occasion d’espérer. C’est un bon match qui va bien nous préparer pour la semaine prochaine.

Avec vingt très bonnes premières minutes...

Effectivement, à l’image de la prestation des All Blacks la semaine dernière. En vingt minutes, ils avaient tué le match. On voulait s’en inspirer. En tout cas, on voulait étouffer les Italiens, avec notre jeu, notre agressivité et notre intensité. Je pense que nous en avons été capables car après vingt minutes, nous avions bien pris le score et nous étions bien dans le match. On ne leur a pas donné l’occasion de nourrir l’espoir d’y croire. Je crois que c’est très positif.

Avez-vous le sentiment d’avoir livré votre meilleure prestation offensive depuis le début de la Coupe du monde ?

Il faudrait revoir le match car il doit y avoir encore des choses à travailler. Nous avons été capables de mettre en place notre jeu et de jouer dans les zones travaillées à l’entraînement. C’est positif et nous sommes satisfaits.

Avec notamment des séquences offensives assez longues…

On sait que la force de l’équipe de France est d’avoir une grosse défense et de marquer sur les ballons de récupération. Maintenant, depuis le début de la préparation, nous travaillons sur notre faculté à tenir le ballon pour proposer des séquences longues et d’étouffer notre adversaire avec beaucoup d’intensité. Nous sommes très contents d’avoir pu le mettre en place ce soir.

Est-ce une nouvelle compétition qui débute maintenant ?

Bien sûr, c’est une deuxième Coupe du monde qui commence avec trois finales à gagner pour aller au bout. C’est une nouvelle compétition, à la vie à la mort. C’est très excitant. Nous nous sommes préparés très dur pour vivre ça. Nous sommes là où nous voulions être. Maintenant, il n’y a plus qu’à…

Avez-vous regardé les matchs de votre prochain adversaire et notamment ceux de l’Afrique du Sud ?

On regarde forcément les matchs mais nous avions beaucoup de respect pour nos adversaires dans notre poule. Nous ne nous sommes jamais projetés aussi loin. On verra quelle équipe on va affronter car ce n’est pas encore définitif, même s’il y a de fortes chances que ce soit l’Afrique du Sud. Il faudra battre les meilleurs pour aller au bout et nous sommes bien préparés physiquement et nous sommes bien dans notre jeu.