Arundell : "Mon préféré ? Le quatrième !"

Henry Arundell - Ailier de l’Angleterre On ne pouvait pas passer à côté de cette performance : l’ailier du XV de la Rose a réussi un quintuplé, record pour un anglais, mais pas pour un mondialiste. Il nous a confié ses sentiments après la rencontre.

Il ne vit pas dans le royaume imaginaire de la Reine des Neiges, et il n’est pas du genre à laisser passer les occasions. Henry Arundell a signé au Racing 92 la saison prochaine dans la foulée de la faillite des London Irish. "Et je vous rappelle qu’il a marqué un essai sur son premier ballon le jour de sa première sélection en Australie, en 2022", c’est Owen Farrell qui nous a retracé ce fait historique, très récent.

Samedi, Arundell a réussi un magnifique quintuplé en 49 minutes. C’est un record pour un joueur anglais (partagé toutefois avec Rory Underwood et Josh Lewsey et bien sûr Douglas Lambert en 1907 contre la France). Il nous a réconciliés avec les ailiers au gabarit à l’ancienne, peut-être pas un poids plume, mais un monsieur Tout-le-Monde avec une tête bien faite puisqu’étudiant en histoire, il aurait pu avoir une bourse pour Yale aux États-Unis s’il n’avait pas choisi de privilégier le ballon ovale. "Marquer cinq fois, ça m’était déjà arrivé en scolaire mais c’est lié à un mauvais souvenir, car dans la foulée, nous avions pris un 72-10 la semaine suivante. Mais en fait, je ne réalise pas encore. Avant le match, les entraîneurs et les joueurs m’ont dit de jouer à l’instinct. Vous savez, Steve Borthwick fait toujours très simple. Il nous donne des objectifs précis propres au match et pour moi, c’était juste ça : suivre mon instinct."

à portée du record

Sur les cinq, il en a placé un au-dessus des autres, le quatrième quand il fut servi petit côté par Ford par une passe sautée qui loba Chessum : "Oui, mon préféré c’est celui-ci quand ensuite, j’ai donné mon petit coup de pied à suivre (par-dessus le Chilien Ayarza, N.D.L.R). Sur le cinquième, je remercie Marcus Smith qui m’a servi, je lui en serais toujours reconnaissant. Le pire, c’est qu’on en veut toujours plus, j’ai en mémoire, une autre action où malheureusement le ballon n’est pas revenu vers moi." Après une respiration, il a rajouté : "Une part de moi jouait pour mes amis des London Irish. Nous avons vécu de mauvais moments ensemble, mais une partie d’entre eux a réussi à rebondir."

Il se retrouve en l’espace d’un match à la portée du record d’essai sur une Coupe du monde, propriété de Lomu et de Habana avec huit réalisations. "Je n’y pense pas. Ce sont deux légendes, alors ce serait compliqué de les concurrencer."