Contrairement à ce qui était indiqué sur notre site, Antoine Dupont n’a pas subi une intervention chirurgicale ce vendredi. Hospitalisé sur Toulouse, la décision sera prise dans les prochaines heures.

Le demi de mêlée du XV de France, Antoine Dupont, victime jeudi soir lors de France - Namibie, d’une fracture maxillo-zygomatique, a été transféré dans la journée de vendredi à l’hôpital Purpan de Toulouse pour rencontrer notamment le professeur Frédéric Lawers, spécialiste de la chirurgie du visage.

Cependant, le joueur n’a pas subi d’intervention chirurgicale et nous nous excusons auprès de lui, de ses proches et de son club le Stade toulousain pour avoir publié une information erronée. Son président de club, Didier Lacroix, invité de l’émission ViàMidol la Quotidienne ce vendredi soir, nous a détaillé les évènements de la journée.

"L’ensemble des décisions sportives sont prises par Fabien Galthié et son staff et l’ensemble de la fédération"

Voici les propos de Didier Lacroix : "L’occasion m’est donnée, même si j’ai refusé plein de choses, de dire que les informations officielles sont communiquées uniquement par la FFR. Et l’ensemble des décisions sportives sont prises par Fabien Galthié et son staff et l’ensemble de la fédération. Le Stade toulousain, de par le fait que la Coupe du monde se déroule en France, s’est retrouvé impliqué au travers de ses connaissances médicales, pour mettre Antoine dans les meilleures mains possibles en chirurgie maxillo-faciale. A moment exceptionnel et joueur exceptionnel tout le monde fait exception dans son travail, notamment le personnel médical et c’est à souligner. Cela ne sert à rien au niveau des médias et du public, d’aller plus vite que la décision qu’il y a à prendre. On saura d’ici 24 à 48 heures, quelle voix on aura choisi pour Antoine. Laquelle, il choisira avec les chirurgiens et les sachant médicaux qui sont à ses côtés. On va mettre les meilleurs autour de lui, et à ce moment-là on saura. Opération, pas opération, quel délai ? Le but, c’est que l’on puisse avoir quelque chose de sécurisé pour lui, et dans le délai le plus court possible. La donnée est simple, que ce soit six, cinq, quatre semaines ou un peu moins cela aura une incidence sportive mais il faut mettre de la sagesse devant cela".