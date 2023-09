Si le Top 14 est bien en pause durant la Coupe du monde, ce dernier va reprendre le lendemain de la finale du Mondial. De quoi ravir les amoureux de rugby qui vont pouvoir s'offrir un week-end de rêve, mais sans doute un peu moins les clubs et les joueurs.

La date du 28 octobre 2023 a été cochée par tous les fans de ballon ovale depuis bien longtemps, et pour cause ce soir-là, à 21 heures, se jouera la finale de la Coupe du monde. De quoi organiser une belle fête, et arroser on l'espère une victoire française. Mais attention, dès le lendemain il faudra être sur le pont avec la quatrième journée de Top 14.

Un choc entre Toulouse et Bordeaux pour (re)commencer

Dimanche 29 octobre, à 14h Bayonne accueillera le Stade Français, une rencontre suivie d'un multiplex de quatre matchs à 16h05 ( Lyon - Clermont / Montpellier - Racing / Toulon Oyonnax / Perpignan - Pau). À 18h10, La Rochelle recevra Castres, et enfin un Toulouse - Bordeaux de gala pour terminer la journée. Si les maux de la veille ne seront pas trop dérangeants pour les spectateurs tranquillement posés sur leur canapé ou dans les stades, les joueurs auront, eux, un peu plus de mal à enchaîner.

Les journées de Top 14 et de Coupe des Champions devraient ensuite s'enchaîner. Si les Bleus vont au bout, ils seront sans doute laissés au repos par leur club respectif, mais pour un (court) temps seulement. La question du rythme imposé aux joueurs se pose encore un peu plus. Eux qui après avoir disputé une Coupe du monde (7 semaines), précédé, en plus, par une préparation draconienne, devront enchaîner sur une saison pleine (Top 14, Coupe des Champions, matchs internationaux). Pas de quoi beaucoup souffler en somme.