Ce dimanche soir le pays de Galles s'est imposé (32-26) face à des Fidjiens survoltés. Rien n'était gagné d'avance et juste avant la mi-temps les Fidjiens avaient l'occasion de revenir au score. Les Gallois récupèrent finalement le ballon mais alors que la sirène a déjà sonné pour signaler la mi-temps, les coéquipiers de Dan Biggar relancent devant leur en-but, ce qui a eu de quoi agacer l'ouvreur...

Les Gallois ont eu toutes les peines du monde a s'imposer face à des Fidjiens qui échappaient une balle de match dans les derniers instants de cette rencontre. Gallois et Fidjiens se rendaient coup pour coup mais juste avant la pause les hommes de Warren Gatland menaient de quatre petits points. Juste avant de rentrer aux vestiaires, les coéquipiers de Radradra lançaient une dernière offensive. Alors qu'ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres de la ligne d'en-but, les Fidjiens perdaient le contrôle de ce ballon.

"Sors ce put*** de ballon"

Liam Williams récupère alors le ballon et semble vouloir taper au pied mais le retour de l'un de ses adversaires l'en empêche. L'arrière gallois prend donc la décision de relancer... Les arrières enchaînent les passes mais voient la défense monter rapidement. Sous pression, George North fait un en avant. Une action qui a de quoi agacer Dan Biggar qui pète littéralement un câble sur son coéquipier. "Get this fuck**g ball off", lâche l'ouvreur, traduction : "Sors ce put*** de ballon". Dan Biggar n'a pas caché son énervement en sortant de la pelouse en continuant de crier en boucle sur cette action qui aurait pu coûter cher...