Invité exceptionnel de notre émission "La 3ème mi-temps", le trois-quarts centre Émilien Gailleton est revenu sur la pression et l'attente qui entouraient ce choc du début de la Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Une rencontre que le XV de France avait en tête tout au long de sa préparation, à laquelle il a participé.

Après la victoire historique des Bleus (27-13) face à la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, notre émission "La Troisième mi-temps" est revenu sur la rencontre avec un invité de marque. Le trois-quarts centre de la Section paloise et du XV de France s'est exprimé sur ce match au sommet entre deux nations majeures et historiques du rugby mondial.

"Des deux côtés, il y avait un peu la pression qui régnait. C'est en deuxième période que les deux équipes se sont libérés et ont pu produire un peu plus de jeu." Un premier duel que le XV de France prépare depuis plusieurs mois, voire année maintenant et qui s'est achevé sur un succès, certe accrochés mais mérité et important.