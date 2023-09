À l’issue de l’entraînement de ce mardi, le deuxième ligne Thibaud Flament, armé d’un solide sourire, s’est présenté devant la presse. Il a été question de ce match d’ouverture de la Coupe du monde, des Blacks mais aussi de son positionnement sur le terrain.

Dans quel état d’esprit êtes-vous à trois jours de ce match d’ouverture ?

Jouer une Coupe du monde, c’est hyper excitant. Un rêve de gosse qu’on a tous en nous. On y arrive enfin. Et commencer directement par les All Blacks, c’est fort. Un vrai challenge. On est vraiment content de débuter par ce match et on a hâte d’y être.

Qu’est-ce que ça change pour vous de débuter une rencontre à droite de la deuxième ligne ?

D’abord, ça change mon positionnement en touche. Après, dans le jeu courant, c’est à peu près la même chose. Disons que sur les mêlées fermées, j’ai une débauche d’énergie un peu plus conséquente. J’essaie également de me concentrer un peu plus sur les tâches obscures, d’impacter un peu plus les mauls ou les rucks.

Scott Barrett n’a pas été suspendu après son carton rouge contre l’Afrique du Sud lors du dernier match de préparation. Qu’en avez-vous pensé et que pensez-vous globalement de ce joueur ?

Je n’ai pas de commentaire à faire sur le fait qu’il n’ait pas été suspendu. Ce n’est pas à moi ni de décider, ni de commenter. Après, c’est un deuxième ligne qui monte, un deuxième ligne moderne avec un style de jeu pour faire vivre le ballon. Ça va être un adversaire intéressant à aborder.

À quel type de rencontre vous attendez-vous ?

On s’attend d’abord à une ambiance électrique au Stade de France. Ensuite, ce sera une grande bataille. Les deux équipes se préparent depuis un bon moment. C’est un peu le moment où on va pouvoir tout lâcher. Ce sera un grand match de rugby.

Laurent Labit a déclaré que sa ligne d’attaque n’avait pas tout montré durant les matchs de préparation. Qu’en est-il du paquet d’avants ?

Comme toutes les équipes, on a essayé de bien se préparer sans trop en dévoiler. Après, on s’adapte à nos adversaires. C’est donc constamment amené à changer.

Cette équipe des All Blacks reste-t-elle mythique à vos yeux ou le fait de l’avoir battu il y a deux ans vous permet de la regarder les yeux dans les yeux ?

Un peu des deux ! C’est une équipe mythique chargée d’un gros palmarès et d’une réputation qui dit beaucoup de sa valeur. Maintenant, nous avons beaucoup travaillé depuis quatre ans et on se sent prêt à rivaliser avec cette équipe.

Olivier Magne a déclaré que c’était la pire équipe des All Blacks de tous les temps. Qu’en pensez-vous ?

Ce n’est pas du tout notre avis. C’est une équipe qui est sur le haut de l’échiquier mondial depuis de nombreuses années. Elle s’est bien préparée. Elle sera au rendez-vous.

Est-ce beaucoup de pression de jouer ce match au Stade de France en match d’ouverture ?

Pas forcément. C’est un gros challenge, mais nous sommes prêts. Le Stade de France, on le connaît. On y a déjà joué des gros matchs. Ce qu’on ne connaît pas, c’est l’ambiance d’une Coupe du monde. Mais le staff nous a bien préparé. C’est plus un challenge qu’une pression.

Comment allez-vous vivre la journée de vendredi en attendant el coup d’envoi de la rencontre à 21h15 ?

Chacun a sa façon d’aborder les matchs. Évidemment, on attend beaucoup. On se repose, on mange et on se repose encore (rires). Certains jouent aux cartes, d’autres vont se balader. Moi, j’aime bien écrire.