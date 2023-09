La deuxième journée de Nationale s'est jouée ce week-end sur les pelouses françaises. Périgueux, Narbonne et Carcassonne sont les seuls clubs encore invaincus alors que Vienne a encaissé une lourde défaite sur sa pelouse.

Albi 27 - 16 Bourg-en-Bresse

Le maigre public du Stadium a assisté à une première fermée entre deux prétendants aux phases finales. Bourg a tiré le premier avec un essai casquette récompensant toutefois sa domination territoriale. Mais Albi, fidèle à ses habitudes, a su scorer à chacune de ses incursions dans le camp adverse ce qui lui a permis d’atteindre la mi-temps sur un score de parité. En seconde période les Albigeois ont haussé le tempo en retrouvant leur domination en conquête. Les deux cartons évitables reçus par les Bressans ont été le tournant du match, Albi scorant à chaque supériorité numérique. Une première fois pour passer devant au score et une seconde, en toute fin de match, pour enlever un point de bonus défensif aux visiteurs qui aurait dû récompenser leur engagement. Albi glane ses premiers points et s’est rassuré sur la solidarité de ses hommes. Renaud SOREL

Carcassonne 21 - 14 Suresnes

Après le succès inaugural à Bourg-en-Bresse, Carcassonne a confirmé à Albert-Domec face au onzième du précédent championnat. L’USC a tout au long de la rencontre, fait la course en tête. À trois reprises, elle a brillamment franchi la ligne de but suresnoise. En mêlée, le pack des Hauts-de-Seine a vécu un véritable calvaire. Le seul écart audois c’est d’avoir manqué le point du bonus offensif qui lui tendait pourtant les bras. Dans ce duel largement favorable à l’USC, Suresnes avec un minimum de munitions, a réussi à tirer son épingle du jeu par la qualité de son jeu de ligne récompensé par deux belles réalisations synonymes de bonus défensif (21-14). Une victoire audoise malheureusement ternie par les blessures de Gaëtan Pichon (acromio) et Étienne Herjean (entorse à une cheville). Et maintenant place à la réception de Chambéry. Didier NAVARRE

Hyères-Carqueiranne 16 - 16 Chambéry

Joueuse et entreprenante, prenant dès le coup d’envoi le jeu à son compte en dominant en mêlées fermée, efficace en touche, l’équipe de Chambéry a placé les joueurs du duo Le Corvec-Bruno dans le doute. De très nombreuses maladresses (fautes de main, mauvaises passes), des attaques interrompues par une solide défense adverse auraient pu coûter très cher aux Hyèrois. En seconde mi-temps, Hyères reprit l’initiative après avoir réussi enfin à inscrire un essai. Mais, les joueurs varois se voyaient contrer par Chambéry avec une superbe attaque finissant entre les poteaux. Conséquence logique d’une efficacité savoyarde prenant une option sur la victoire finale. Les réactions hyéroises furent volontaires, à l’image du buteur Defrance qui réussit, sans trembler, une pénalité des 45 mètres, offrant un match nul essentiel en fin de rencontre. René GHIGLIONE

Périgueux 22 - 7 Bourgoin-Jallieu

Des l’engagement, Hickes, le centre ciel et blanc récupère le ballon et file dans l’en-but. Un essai transformé par l’ouvreur irlandais Greg Hutley. En ce début de partie, les locaux mettent beaucoup d’intensité et de volume de jeu, les Berjalliens sont sous pression, à tel point que Pascal Pape décide de changer la première ligne à la demi-heure de jeu. Sur une pénaltouche et un bon ballon-porté, le capitaine Amosa inscrit le deuxième essai périgourdin. Les Isérois réagissent par un essai de leurs troisième ligne centre et capitaine Luafutu, mais la conquête des visiteurs n’est pas au mieux. Au retour des vestiaires l’ailier argentin Muller trouve la faille et inscrit le troisième essai capiste. Ceux-ci sont proches du bonus offensif sans pour autant parvenir à l’obtenir. La défense a tenu bon et Didier Casadeï semble fier de ses joueurs. Pierre MAZEAU

Massy 23 - 27 Narbonne

C’est Massy qui ouvre le score par une pénalité après un hors jeu. Narbonne répond après un mauvais grattage puis premier cadeau de Massy sur le renvoi, Ducom échappe au plaquage et gagne 50 mètres. Sur le regroupement Narbonne envoie au large et joue bien le décalage final pour un bel essai. Narbonne gagne une pénalité puis Giorgi sur un échange au pied décide de relancer et marque 50 mètres plus loin. Narbonne marque encore par son arrière et vire en tête à la pause. Massy marque un nouvel essai et domine jusqu’au cadeau de Giorgi qui, sur un long jeu au pied relance, mais sa passe finit en touche à 5 mètres pour Narbonne qui ne rate pas l’occasion d’accroitre son avance. Francis FORESTIER

Vienne 3 - 25 Nice

Deux équipes vaincues lors de la première journée s’affrontaient à Vienne ce samedi soir. Si Vienne laisse filer quelques points au pied, Nice se montre globalement le plus dangereux en première mi-temps, même si des approximations, des en-avant mais aussi des grattages viennois efficaces maintiennent le score à 6-3 pour les visiteurs à la pause. La reprise ? On prend les mêmes et on recommence jusqu’à l’heure de jeu et le premier essai niçois qui peut faire basculer la rencontre. À 13-3 rien n’est vraiment fait, mais le second carton jaune contre Vienne permet cette fois à Nice de tuer le match dans le dernier quart d’heure avec deux nouveaux essais, dont celui de l’ancien viennois Ramiha Smiler qui déborde bien sur son aile, feinte la passe et inscrit les derniers points du match. Alexandre ALLAMANCHE

Tarbes 23 - 20 Blagnac

Les Tarbais qui n’avaient pas digéré les 45 points pris contre les Blagnacais il y a quelques semaines en match amical ont abordé cette rencontre avec beaucoup de détermination. De ce fait au bout de 20 minutes ils avaient déjà inscrit une pénalité par Fuertes et un essai par Armary. Quant aux visiteurs ils limitaient la casse grâce à la réussite au pied de Renaud. Dès la reprise Fuertes redonnait de l’air aux siens en faisant mouche à deux reprises, ensuite dominateurs en mêlée les locaux étaient récompensés par un essai de pénalité. Le final était en faveur des Blagnacais qui profitaient du carton pris par Armary pour d’abord se voir accorder un essai de pénalité, puis Seunes profitait d’un relâchement de la défense locale pour filer entre les poteaux, offrant ainsi à ses coéquipiers un point de bonus défensif. Jean-Louis BLÈZE-PASCAU