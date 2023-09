Ce vendredi soir les Montalbanais se sont imposés (34-28) face à Brive et ont montré une force collective encore peu mise en lumière jusqu’ici. À l’issue de cette deuxième victoire à domicile, PP Lafond fait le bilan d’un match qu'il considère comme charnière pour la suite du championnat.

C’était sans doute le match le plus compliqué sur le papier, comment avez-vous réussi à vous imposer ?

Bravo aux joueurs. Ils ont fait preuve de caractère. Ce n’était peut-être pas notre match le plus abouti… Ça ne l’est pas c’est certain. Nous avons été indisciplinés, il y a eu des problèmes en conquête, en touche mais nous avons fait preuve de courage, d’abnégation, de volonté et de fraternité à certains moments. C’est sans doute ce qui nous a permis de renverser les éléments et ce match qui n’était pas vraiment en notre faveur. Bravo aux garçons. C’est un match qui fait date dans la construction d’un groupe, pas forcément sur sa beauté rugbystique mais sur les valeurs que nous essayons de mettre en place. J’ai vu un groupe. J’ai vu une équipe, j’ai vu des Sapiacains.

Vous avez fait une belle entame de match, pensez-vous que cela a été utile pour la suite de cette rencontre ?

Oui. J’ai pu lire ou entendre beaucoup de critiques en ce début de saison mais cela ne fait que deux mois et demi que nous avons repris donc pardon notre rugby n’est pas encore abouti mais on travaille dur pour qu’il grandisse. Sur l’entame de match et sur la première action on voit bien ce que l’on veut mettre en place offensivement. En deuxième mi-temps nous avons eu plus de mal, nous étions à 14 contre 15 mais nous avons fait preuve de beaucoup de cœur et parfois au rugby quand on ne méprise pas tous les systèmes ou les combinaisons, le cœur ça corrige beaucoup de choses.

Ce carton rouge aurait pu faire basculer le match et finalement non…

Dans un passé pas si lointain on se serait sans doute effondré. Il ne faut jamais oublier le passé. Nous avons vécu une saison très traumatisante la saison dernière donc nous le gardons dans un coin de notre tête. On est reparti sur de bonnes bases. Il y a des joueurs qui ont connu la défaite à la maison contre Grenoble (NDRL la saison dernière) où il n’y avait pas eu de réaction. Sur ce match les joueurs se sont démultipliés. Ils ont fait preuve d’une abnégation totale. C’était beau à voir.

Pensez-vous que cela peut être un match charnière ?

Je pense que cette équipe doit encore vivre des expériences. La semaine dernière nous étions devant au score face à Nevers et on perd ce match à cause de l’indiscipline et d’un banc qui ne nous apporte pas assez. Il faut que l’on apprenne de ces erreurs. Face à Brive nous avons vu autre chose. Face à la difficulté on a su réagir mais je pense que nous sommes encore en phase de construction rugbystiquement. Il faut se construire une expérience collective. Ce match est important car nous avons su réagir et c’est beau de vivre une expérience comme celle-ci.

Jérôme Bosviel fait un très beau match, que pensez-vous de sa prestation ?

C’était son 250e match en Pro D2. Jérôme on le connaît. Il nous a fait du bien en première mi-temps grâce à sa longueur de jeu au pied. Il a été capable d’animer. Il a fait aussi quelques « Bosvielades » (sourire). C’est Jérôme. Il faut le prendre comme il est et ce drop en fin de match je ne sais pas si tout le monde aurait été capable de le passer. Il a fait une belle partie. Son pied a été précieux et plus que son pied. Sur le côté défensif… Disons que ce n’est pas sa première qualité (rires). C’est vrai qu’il s’est envoyé sur ce match et il essaie toujours de tout donner pour ses partenaires et son club.