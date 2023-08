Avec sa large victoire sur l'Australie (41-17), le XV de France a atteint la plus grande audience du groupe TF1 sur le week-end, grâce à ses 5,8 millions de téléspectateurs.

C'est une belle promesse pour le Mondial en approche ! À onze jours du coup d'envoi de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (le 08 septembre à 21h15), les hommes de Fabien Galthié se sont offert une ultime répétition générale face à l'Australie ce dimanche, au stade de France.

Un dernier match de préparation remporté haut la main sur la pelouse (41-17), mais aussi sur les écrans. La rencontre, diffusée sur TF1 à partir de 17h45, a rassemblé 5,8 millions de téléspectateurs en moyenne, atteignant même les 7,4 millions en fin de match. À titre de comparaison, ce dernier match de préparation a mobilisé plus d'un million de Français de plus que le premier match, en Écosse.

Tous les publics concernés

Comme très souvent pour les programmes sportifs, ce France-Australie a su réunir petits et grands. Les 15-24 sont les plus représentés (65%), juste devant les 25-49 ans (47%) et les 4-14 ans (45%). À titre de comparaison, le 20h de TF1, présenté par Anne-Claire Coudray, est le seul programme à rivaliser avec le match (6,1 millions de téléspectateurs).