Dans le coup à la pause (10-07), le Stade toulousain, handicapé par l’absence de 17 internationaux, s’est finalement incliné à Jean Dauger (26-07), car sa jeune équipe a trop subi en seconde période.

Comme l’an dernier, c’est un Stade toulousain sans ses meilleurs éléments, retenus pour la préparation à la Coupe du monde, qui a débarqué au Pays basque, et comme la saison passée, le champion de France en titre a chuté dans l’enceinte de l’Aviron bayonnais (26-7). Auteur d’une première période cohérente, pendant laquelle il a beaucoup tenu le ballon dans le camp adverse, le Stade a ensuite craqué en seconde période, emporté par la folie basque, dont le banc était bien plus expérimenté.

"Il y a 50 minutes sur lesquelles on rivalise, estimait le manager rouge et noir, Ugo Mola, au coup de sifflet final. Malheureusement, nous avons trop de possessions muettes, notamment sur les vingt-cinq premières minutes et à l’extérieur, elles sont souvent gages de match réussi quand tu les mets au fond. Malheureusement, on en met trop peu. Nous avons trois touches et une mêlée à cinq mètres de l’en-but de Bayonne et contre une équipe qui a cette énergie-là, avec cette capacité à te mettre sous pression, il ne faut pas trop laisser de munitions en route. Nous avons été trop brouillons pour espérer mieux".

Conscient que son équipe n’a pas joué son meilleur rugby, face au Stade toulousain, le manager de l’Aviron bayonnais, Grégory Patat, a néanmoins apprécié la seconde période de ses joueurs, qui ont battu le champion de France en titre, 26-7.https://t.co/qB6wISwM54 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 19, 2023

Du déchet sur la dernière demi-heure

Si les deux drops réussis par Camille Lopez (40e, 50e) ont fait mal aux Toulousains, la rencontre a définitivement échappé aux Stadistes lorsqu’un ancien de la maison (Rémy Baget) a planté le second essai des Basques, en coin (53e). Derrière ça, le jeune banc toulousain n’a jamais réussi à revenir dans la partie et le champion de France en titre ne s’est plus montré vraiment dangereux, muselé par une défense bayonnaise intraitable.

"Nous avons eu une conquête trop en souffrance, notamment sur la dernière demi-heure, regrettait Mola. C’est à nous de ne pas lâcher, de travailler. Nous sommes dans une période particulière. Vous êtes suffisamment lucides pour la commenter à ma place. On va s’accrocher et on va essayer de faire bonne figure contre Montpellier la semaine prochaine".

Bayonne a ouvert le Top 14 avec une victoire solide sur le Stade toulousain (26-7). Grâce à seize points de Camille Lopez, l'Aviron entame parfaitement sa saison face aux champions en titre.



Mola : "L’énergie de l’équipe m’intéresse beaucoup"

Une rencontre, comme la suivante, que le Stade jouera sans ses internationaux, et si ce début de championnat est particulier avec la Coupe du monde qui approche, il l’est encore plus pour Toulouse, lourdement handicapé. "Il y a quelques années, nos jeunes prenaient 50 ou 60 points à l’extérieur, soulignait le technicien. Là, ils n’en prennent que 25. Est-ce qu’on a progressé ? Peut-être. Est-ce qu’ils se sont aguerris ? Certainement. Après, dans l’équipe de départ, il n’y avait pas que des jeunes. [...] L’énergie de l’équipe m’intéresse beaucoup. Ce qu’ils ont été capables de faire, dans des moments un peu compliqués, va montrer ce qu’il nous reste comme boulot à réaliser. Le tribut payé par le Stade toulousain pour la période, c’est à vous de le commenter. Moi, l’absurdité de ce championnat, je la commente depuis longtemps. Je n’ai pas attendu d’être à aujourd’hui pour savoir que c’était absurde. Maintenant, on y est et on va s’accrocher, ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu’on aura, de sortie en sortie, un visage bien meilleur". Le MHR, futur adversaire du club rouge et noir (dimanche prochain, 21h05), est prévenu.