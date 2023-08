De la Place de la Concorde, à la Canebière de Marseille, en passant par la Prairie des Filtres à Toulouse et la Place Bellecour de Lyon, retrouvez tous les adresses des fan zones par villes, pour la Coupe du monde de rugby en France (du 08 septembre au 28 octobre).

Moins d'un mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde en France. L'événement tant attendu animera neuf villes françaises pendant plus d'un mois : Paris, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et pour les plus malchanceux qui n'ont pas pu décrocher leur billet pour le stade, France 2023 à tout prévue en installant une fan zone dans chacune de ces villes hôtes.

À la capitale, les Franciliens pourront se rendre Place de la Concorde, ou bien sur le parvis de la Basilique Saint-Denis, dans le 93, pour profiter des animations et de l'écran géant. La Place Bellecour de Lyon et le Parc François Mitterand de Saint-Étienne pourront eux accueillir les supporters. À Marseille, c'est la célèbre Canebière qui vivra au rythme du rugby.

Lille sans écran géant

Toulouse et Bordeaux ont privilégié des parcs en installant respectivement leur fan zone au sein de la Prairie des Filtres et du Parc des Sports Saint-Michel. À Nantes, c'est le Parc des Chantiers, situé sur l'île de Nantes, qui accueillera la fan zone. Sur la Place du Général de Gaulle de Lille, les supporters pourront retrouver les animations, mais pas d'écran géant, la Préfecture ayant refusé son installation. Il faudra donc vous contenter des bars et restaurants.