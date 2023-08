Oyonnax a pris le meilleur sur Clermont à Issoire, sur le score de 16 à 10. Les deux équipes se retrouveront dès la semaine prochaine, en ouverture du championnat.

Clermont et Oyonnax ont ferraillé, mais les Aindinois l'ont emporté. À l’inverse de la précédente rencontre entre Grenoble et Agen (28-12 pour le SUA), l’entame de match n’a pas été aussi électrique. Après un premier quart d’heure haché, Anthony Belleau a, le premier, manqué l’opportunité d’ouvrir le score après une pénalité à côté. Il a donc fallu attendre la 34ème minute pour voir le tableau d’affichage d’Issoire s’illuminer, suite à une pénalité réussie de Jules Soulan.

Après 37 minutes ternes, Clermont a profité d’une cagade de Sweetnam à cinq mètres de sa ligne pour envoyer Thibaud Lanen dans l’en-but. À la pause, l’ASM menait d’un petit point face au promu oyonnaxien (7-6).

Godener au bon souvenir de l’ASM

Alors que les deux équipes s’affronteront dans une semaine en ouverture du championnat, l’ASM et Oyonnax n’ont pas emballé la rencontre en seconde période. Dans un jeu aussi saccadé qu’en première période, aucune des deux équipes n’a vraiment mis la main sur la rencontre. Entre les en-avant des Oyonnaxiens et des Jaunards, Jules Plisson et Justin Bouraux se sont illustrés au pied avec chacun une pénalité, avant que Loïc Godener ne sorte du bois. Peu après l’heure de jeu, l’ancien clermontois s’est extirpé d’un maul conquérant de ses coéquipiers pour s’arracher jusque dans l’en-but. Score final, 16-10 pour Oyonnax. Le spectacle est attendu samedi prochain à Charles-Mathon.