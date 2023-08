Avec un effectif extrêmement similaire à celui de la saison passée, le SUA a réussi un joli coup de force en renversant l’UBB (7-14) vendredi dernier. Les Lot-et-Garonnais se sont appuyés sur une grosse défense.

Agenais ou Bordelo-Bèglais, tous avaient une explication plausible après la victoire du club de Pro D2 sur les terres du récent demi-finaliste de Top 14 : ce résultat serait logique compte de la différence de préparation entre les deux équipes. "Nous avons commencé la préparation le 19 juin (contre le 11 juillet pour l’UBB, N.L.D.R.), reconnaissait le manager du SUA, Bernard Goutta. En plus, il leur manquait aussi quelques joueurs importants, ce qui a fait qu’ils ont manqué de repères et d’automatismes."

Si l’UBB composait en effet avec de nombreux absents et énormément de joueurs nouveaux venus ou inexpérimentés, Agen était bien loin d’avoir ce souci. Avec l’affaire du rachat avorté du club en cours d’été, le mercato agenais s’est retrouvé perturbé et a mis énormément de temps à se mettre en place. La seule nouvelle tête lot-et-garonnaise présente sur la pelouse de La Teste-de-Buch étant l’ancien carcassonnais Dorian Jones, les gars d’Armandie ont surfé sur leur vécu commun de la saison passée. C’est donc en toute logique que les hommes de Bernard Goutta se sont montrés plus coordonnés et sûrs de leurs forces. "Ce fut un match rassurant oui, confirmait le manager. Nous, nous étions bien en place dans notre organisation, c’est ce qui a fait la différence."

La défense, force reconnue

Signe que le match d’Agen était dans la continuité de ce qui a été produit la saison dernière, la défense a pris une énorme part du succès des coéquipiers d’Arnaud Duputs. En seconde période particulièrement, alors qu’ils cherchaient à défendre leur maigre avance de sept points, les Agenais ont fait front dans leur propre camp. Efficaces aux plaquages, bien redistribués à chaque temps de jeu, entreprenants au grattage et surtout disciplinés, ils n’ont laissé que des miettes aux Bordelo-Bèglais, n’encaissant d’ailleurs aucun point lors du second acte. "C’est notre marque de fabrique depuis l’année dernière, saluait Goutta. Adel (Fellah, entraîneur de la touche et de la défense, N.D.L.R.) fait un très bon travail sur cela." En attendant les renforts, rien n’a donc vraiment changé à Agen.

Pour l’UBB, cette défaite n’est pas alarmante mais il s’agit d’une "bonne piqûre de rappel", comme le soulignait Mahamadou Diaby. Trop scolaires dans leur rugby ce vendredi, les Girondins ont manqué de créativité pour faire craquer le mur agenais. "Nous avons un peu trop récité notre rugby sur les largeurs, regrettait Yannick Bru. Nous avons passé beaucoup de temps à appréhender un nouveau projet de jeu. On a du travail, mais c’est normal". La préparation se poursuit avec un effectif encore amoindri par la sortie sur blessure (coup à un genou) de Clément Maynadier.