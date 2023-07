Les Bleus sont à Marcoussis pour préparer la Coupe du monde 2023, et nos envoyés spéciaux pour analyser, décortiquer et raconter ce qu'il s'y passe. Voilà les petites informations de la semaine écoulée au Centre National du Rugby.

Yannick Noah a rendu visite aux Bleus

Yannick Noah a rendu visite au XV de France ce mercredi. L’ancien tennisman vainqueur de Roland-Garros en 1983 intervenait, comme l’ont fait plusieurs personnalités avant lui, telles que Jean Dujardin, Emmanuel Macron, Francis Cabrel ou Max Guazzini, pour donner un discours "inspirant". Cette initiative est portée par le sélectionneur Fabien Galthié depuis le début de son mandat.

1 200 spectateurs au dernier entraînement de la semaine

Ce vendredi, les Bleus clôturaient cette semaine d’entraînement à Marcoussis, la troisième de la préparation à la Coupe du monde, avec une séance ouverte au public. Toutes les places ont trouvé preneurs et la tribune du stade Pierre-Camou, le terrain d’honneur du centre national du rugby, a vibré, chanté, applaudi, encouragé pendant l’opposition du XV de France. "C’est clair qu’il y a beaucoup d’engouement, ça nous met une pression positive. Car ça n’est que du positif que le public nous envoie, réagissait Sekou Macalou. On espère leur rendre comme il faut." Une initiative qui sera réitérée la semaine prochaine par la fédération.

Atonio n’a pas de régime spécial et impressionne Giroud

Face à cette semaine d’entraînement que certains joueurs considéraient comme la plus dure de la préparation, Thibault Giroud a exprimé sa satisfaction quant à l’investissement du groupe. "Honnêtement, je n’attendais pas certains mecs à ce niveau d’implication. Uini, on s’est toujours posé la question pour savoir comment on allait adapter le programme, comment on pouvait l’amener jusqu’au bout… Et il n’a pas loupé une seule séance ! On est agréablement surpris par son état d’esprit et par ce qu’il produit."

Cros au bord du terrain, Willemse surveillé

François Cros a été contraint de déclarer forfait, suite à une "petite lésion au niveau des adducteurs", a précisé Thibault Giroud : "Il en a pour quelques semaines. On le garde pour l’instant pour qu’il bénéficie de la chambre en altitude. On sait que ça aide pour récupérer des lésions musculaires." Le troisième ligne toulousain est resté au plus proche du groupe, à chaque fois sur le bord de la pelouse pendant les séances. Quant à Paul Willemse, le deuxième ligne n’a pas pris part à la séance de physique de jeudi pour des raisons musculaires : "C’était pour le préserver un peu. Depuis un an, Paul a des soucis musculaires au niveau des ischio-jambiers, poursuivait le directeur de la performance. On essaie d’adapter le processus d’entraînement pour certains joueurs. Il a quand même fait toute la partie rugby et une grosse séance en salle de portée ensuite."

Le scénario du bunker et le rôle de Garcès

La nouveauté du bunker (qui permettra à un arbitre vidéo de transformer un carton jaune en rouge) est déjà en place depuis la Coupe du monde U20. Pour les Bleus, l’amical contre l’Ecosse sera une première en ce sens. Jérôme Garcès, ancien arbitre international, a révélé ce que ça change pour le staff du XV de France dont il fait partie : "C’est bien que ça arrive pour le premier match en Écosse. On croise les doigts pour que ça ne nous concerne pas… Mais au niveau du staff, ça va nous permettre de voir comment gérer ces dix minutes-là. De mon côté, je vais pouvoir donner une réponse plus rapide à mes collègues en voyant les images : "Attention, le jaune va devenir rouge."

28 ou 29 joueurs en Écosse

C’est l’un des enseignements de cette semaine d’entraînement à Marcoussis. À cinq jours du premier match de préparation, on sait que le XV de France va s’envoler ce vendredi avec un total de 28 ou 29 joueurs, ce qui veut dire que cinq ou six d’entre eux seront suppléants (ou réservistes) et compenseront les éventuels forfaits de dernière minute. Ceux qui ne seront pas appelés resteront au centre national du rugby à Marcoussis.

Carnet noir > Adieu Isa

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue et amie photographe Isabelle Picarel ce vendredi après midi. Passionnée de rugby depuis sa plus tendre enfance elle travaillait pour la Fédération française de rugby depuis 1998. Ses photographies nous ont transportés dans l’intimité des Bleus et son œil d’artiste va nous manquer. Nous étions fiers de la compter dans notre équipe quand nous en avions besoin. À ses enfants Margaux et Antoine, à son mari Dominique, à sa maman, à l’ensemble de sa famille et à tous ses amis, la rédaction de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances.