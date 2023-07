Dernier représentant du Toulon triple champion d'Europe au sein de l'effectif Rouge et Noir, Florian Fresia aurait mis un terme à sa carrière, annonce ce mardi Var-Matin. La raison de cet arrêt est une blessure à la cheville gauche contractée il y a un an, dont le joueur ne parvient pas à récupérer à cause de nombreuses complications.

Pour être une mauvaise nouvelle, c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Florian Fresia pourrait ne plus jamais les pelouses en tant que joueur de rugby. Le Toulonnais de toujours, au club depuis quinze ans maintenant, souffre actuellement d'une cheville meurtrie suite à une blessure de longue date. C'est en août dernier, lors d'un match amical, que le pilier gauche s'est blessé à l'articulation, se déchirant les ligaments de celle-ci. Mais à la suite de l'opération, Var-Matin révèle que Fresia a subi rechutes, infections, staphylocoques dorés, injections de sang, œdème osseux et donc de nouvelles interventions chirurgicales. La situation était telle qu'il était difficile pour lui d'envisager une poursuite de carrière, alors même qu'il lui était impossible de marcher sans douleur. Un projet de reconversion proposé par le RCT Une décision aurait donc été prise récemment, selon Var-Matin, et Fresia aurait décidé de mettre un terme à sa carrière, à 31 ans. Un choc au vu des circonstances de cet arrêt, mais aussi quand on regarde le CV du bonhomme. Le pilier était même le dernier survivant du grand Toulon, triple champion d'Europe (2013, 2014 et 2015) et champion de France (2014). Après 167 matchs avec le club de la rade, l'aventure semble donc se terminer en tant que joueur. Var-Matin dévoile tout de même qu'une reconversion lui a été proposée au sein du club, mais que le joueur préfère pour l'instant se consacrer à des projets plus personnels. Le RCT n'envisagerait pas de prendre un joker Coupe du monde.