Le CAB pourra s'appuyer sur de jeunes joueurs qui ont fait leurs preuves en Top 14 pour tenter de retrouver l'élite du rugby français. L'effectif briviste analysé ligne par ligne, c'est ici !

Arrières

Ce fut la révélation de la saison dernière. À seulement 19 ans, le polyvalent Mathis Ferté s’est imposé comme un redoutable relanceur. À ses côtés, l’expérience et le jeu au pied de Thomas Laranjeira seront précieux. Arrivé en 2010 en Corrèze, l’arrière a prolongé son contrat de deux saisons. Le jeune sud-africain de 20 ans Nic Krone, doté d’un jeu au pied très puissant et aperçu en Challenge Cup l’an passé face aux Scarlets, aura sa carte à jouer. Maxence Biasotto (19 ans) peut également jouer à l’arrière.

Ailiers

C’est un poste qui a connu pas mal de mouvements. Axel Muller, Setareki Bituniyata, Joris Jurand et Valentin Tirefort ont quitté le CAB. Pour compenser ces départs, Arthur Bonneval a prolongé son bail. À 28 ans, l’ancien Toulousain fera partie des cadres de cette ligne de trois-quarts. Il doit apporter toute son expérience et son sens de la finition. Deux autres hommes sont arrivés : Asaeli Tuivuaka et Mathieu Brignonen. Le puissant fidjien, champion olympique à 7 en 2020, vient se relancer après une saison quasi blanche du côté du Racing 92. Pour le joueur arrivant de Rennes, ce sera sa première expérience au niveau professionnel. Déniché en Nationale, Brignonen cherchera à faire parler sa vitesse. Wesley Douglas, longtemps blessé la saison passée, cherchera à gagner du temps de jeu. Aaron Grandidier-Nkanang alternera toujours entre l’équipe de France à 7 et le CAB. Benjamin Lefranc (19 ans), champion d’Europe à 7 avec les moins de 18 ans, pourrait connaître ses premières feuilles de match chez les « grands ». Kevin Fabien, auteur de quatre essais en autant de rencontres de Challenge Cup, aura sa carte à jouer tant au centre qu’à l’aile.

Centres

Sam Johnson, international écossais aux 26 sélections, viendra apporter toute son expérience. Puissant et très agile balle en mains, l’ancien joueur de Glasgow est une recrue de taille. Qui pour l’accompagner au centre du terrain ? Nico Lee, véritable régulateur de la ligne de trois-quarts briviste depuis plusieurs saisons, est toujours là. Souvent blessé l’année dernière, il s’est fait opérer des ligaments croisés du genou en début d’été et manquera la première partie de saison. La bonne surprise pourrait se nommer Paula Walisoliso. International fidjien à 7 et passé par le rugby à XIII, le joueur de 26 ans doit apporter toute sa vitesse et son sens du jeu après contact.

De son côté, Guillaume Galletier reste une valeur sûre de l’effectif. Tout comme Stuart Olding qui devrait encore alterner entre l’ouverture et le poste de premier centre. Les jeunes polyvalents Kevin Fabien et Maxence Biasotto pourraient avoir du temps de jeu. Quant à Georges Shvelidze, le fils de Goderdzi, il fera la préparation avec les pros. À noter que Sammy Arnold est repositionné en troisième ligne mais peut toujours venir dépanner au centre.

Ouvreurs

Le Néo-Zélandais Jackson Garden-Bachop, avec une solide expérience en Super Rugby du côté des Hurricanes, vient compenser le départ de Nicolas Sanchez. L’ouvreur de 28 ans, très bon animateur et fiable au pied, doit rapidement s’imposer comme le patron du jeu cabiste. Stuart Olding, arrivé au club en 2018 et précieux lors de la remontée du CAB dans l’élite, devrait également avoir un rôle important. Nul doute que le jeune Tom Raffy (19 ans) va continuer d’emmagasiner de l’expérience à leurs côtés.

Demi de mêlée

Vasil Lobzhanidze, appelé avec la Géorgie pour la Coupe du monde, va manquer toute la première partie de saison. Léo Carbonneau et Julien Blanc, de retour au club, devraient donc se partager le temps de jeu derrière la mêlée. Ils pourraient être épaulés en cas de besoin par le polyvalent Mathis Ferté.

Numéros 8

Ce devrait être l’une des attractions de la saison. Rahboni Warren-Vosayaco, Australien de 27 ans, a tout pour faire plaire aux supporters brivistes. Redoutable défenseur, dur sur l’homme, l’ancien de la Western Force est également un excellent joueur offensivement. Mobile, puissant, il est souvent utilisé pour créer des brèches dans les défenses adverses. Des qualités qui sont aussi celles de Ross Moriarty qui devrait alterner entre le flanc et le couloir de la troisième ligne. Le staff briviste fonde également de bons espoirs en Loan Lavergne (19 ans).

Troisième ligne aile

Le Gallois Ross Moriarty (29 ans, 54 sélections) a tout pour être l’un des meilleurs joueurs de Pro D2. Il a démontré sur la fin de saison dernière qu’il pouvait être l’un leader de combat de cette équipe. Moriarty devrait être bien épaulé par l’emblématique capitaine Saïd Hirèche, qui part pour une nouvelle saison avec l’objectif de replacer le CAB dans l’élite, et Retief Marais, au profil plus aérien, mobile et précieux dans l’effectif par la quantité de tâches effectuées. Matthieu Voisin, n’ayant pas beaucoup joué la saison passée, est revanchard. Sasha Gué, lui, a joué, prouvant qu’il était au niveau. L’une des surprises, c’est le repositionnement en troisième ligne de Sammy Arnold. L’Irlandais doit apporter toute sa science du jeu au sol. Derrière eux, les jeunes et talentueux David Geneste et Geoffrey Malaterre poussent pour grappiller leurs premières minutes chez les pros.

Deuxième ligne

Tevita Ratuva, Julien Delannoy et Sitaleki Timani seront les tauliers de la deuxième ligne. L’international australien (36 ans, 18 sélections), arrive pour apporter toute son expérience. Derrière ces trois hommes, la relève se nomme Oskar Rixen, toujours très bon l’an dernier lorsqu’il fut aligné, ou encore Ranger Van Eerten, précieux dans un alignement. Joeli Matalaweru, dans un profil « 4-6 » et Teun Karst, plutôt « 5 », pourraient glaner quelques minutes.

Piliers

À droite, l’expérimenté sud-africain Marcel Van der Merwe (32 ans, 7 sélections) sera le taulier du poste bien épaulé par deux joueurs mobiles : le Géorgien Vakh Abdaladze (27 ans, une sélection) qui arrive du Leinster, et l’Argentin Francisco Coria Marchetti (22 ans). Ce dernier a déjà fait étalage de ses qualités sur quelques apparitions en Top 14, il doit désormais progresser dans le secteur de la mêlée fermée. À gauche, Daniel Brennan et Wesley Tapueluelu sont toujours là pour se partager le temps de jeu, même si le dynamique et polyvalent - puisqu’il peut jouer à tous les postes de la première ligne - Nathan Fraissenon pousse fort derrière eux. Aymeric Lager fait partie de la jeune garde sur qui le staff compte.

Talonneurs

C’est un poste fourni pour cette saison au CAB. Ils sont trois à partir sur la même ligne de départ : Adrien Pélissié, Issam Hamel et Lucas Da Silva. Le premier arrive de Clermont avec toute son expérience (32 ans, 7 sélections). Le deuxième débarque de Nevers où il s’est imposé comme l’une des références au poste en Pro D2 ces dernières années. Le troisième était déjà au club la saison passée et voudra s’imposer un peu plus encore.