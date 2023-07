Les Clermontois sont de retour à l'entraînement avec un nouvel effectif. On analyse ligne par ligne l'effectif de Christophe Urios et son staff.

Arrières

Le fond du terrain clermontois ne sera gardé que par deux joueurs professionnels. Christophe Urios et son staff débuteront la saison avec Alex Newsome et Joris Jurand. L’arrière australien entamera sa deuxième saison en Auvergne et devra monter d’un ton. Car avec le départ de Cheikh Tiberghien, Joris Jurand viendra concurrencer Newsome. L’ancien Briviste devra notamment amener ses qualités d’explosivité et de vitesse ballon en main pour relancer l’attaque clermontoise. Lionel Meermans, jeune espoir au poste, doit encore s’étoffer physiquement pour prétendre au haut niveau mais pourrait être une solution à long terme.

Ailiers

Clermont n’a pas trouvé la perle rare pour remplacer Damian Penaud. Mais l’ASM pourra compter sur ses deux facteurs X, Alivereti Raka et Bautista Delguy. Meilleur marqueur de Clermont la saison passée, Raka a changé de dimension et s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du championnat. Par ses appuis de feu, l’Argentin devrait lui gagner du temps de jeu et être le titulaire indiscutable sur l’aile droite. Derrière, Marvin O’Connor devrait être peu utilisé alors que le jeune Viliame Tutuvuli devrait connaître ses premières minutes en professionnel.

Centres

Peu de changements sont à signaler au centre du terrain clermontois puisque seul Pierre Fouyssac est venu renforcer le poste à l’intersaison. L’ancien Toulousain veut se relancer et chasser les blessures qui ont perturbé sa carrière. Après une première saison décevante, Irae Simone sera attendu au tournant, tout comme Julien Hériteau qui n’a que très peu joué sous le maillot jaune et bleu. Les trois centres seront sans nul doute associés à George Moala, l’un des tauliers de l’attaque auvergnate, mais qui disputera le Mondial avec les Tonga. François Mey et Léon Darricarrère auront également une carte à jouer.

Ouvreurs

Petite révolution à l’ouverture clermontoise. Benjamin Urdapilleta débarque en Auvergne pour prendre la place de numéro 1 à l’ASM. Homme de base de Christophe Urios, l’Argentin devra montrer sa fiabilité face aux perches et ses qualités d’animateur. Car derrière, Anthony Belleau et Jules Plisson seront revanchards après un difficile exercice 2022-2023. Pour leur deuxième saison à Clermont, le duo d’internationaux devra davantage se libérer pour donner des maux de tête à leur coach. Gabin Michet est revenu de prêt (Nevers) et espérera grappiller quelques minutes à l’ouverture.

Demi de mêlée

Il incarne le nouveau visage de l’ASM. Baptiste Jauneau tiendra les rênes au poste de numéro 9 après s’être révélé l’année dernière. Dynamiteur et rude défenseur, le Béarnais de naissance a une belle marge de progression mais sera bien le numéro 1 au poste cette saison. Sébastien Bézy devra lui reprendre sa place après s’être fait doubler par le jeune demi de mêlée, d’autant que l’ancien Toulousain sera en fin de contrat en juin 2024. Recruté cet été, Enzo Sanga sera lui troisième dans la hiérarchie et retrouvera son club formateur.

Numéros 8

Pour la première fois depuis onze ans, Clermont débutera sa saison sans Fritz Lee. Le numéro 8 clermontois a été retenu pour la Coupe du monde et manquera les premiers matchs de Top 14. Mais ensuite, le Samoan aura la rude concurrence de Peceli Yato et Pita Gus Sowakula. L’ancien pensionnaire des Chiefs arrive avec un profil surpuissant et très technique pour densifier la troisième ligne. À noter que Caleb Timu sera un atout précieux pour Christophe Urios en début de saison et devrait débuter la saison. L’ancien Bordelais retrouvera d’ailleurs Julien Laïrle et Frédéric Charrier.

Troisième ligne aile

Après les départs de Cancoriet, Iturria, Van Tonder et Godener, la troisième ligne clermontoise va être totalement redessinée. Sowakula et Yato seront évidemment capables de jouer flankers, mais l’ASM comptera surtout sur Marcos Kremer après le Mondial. Le rugueux Argentin apportera sa puissance et ses plaquages destructeurs mais devra se discipliner. Derrière, Lucas Dessaigne et Killian Tixeront auront l’occasion de s’étoffer et s’imposer comme de véritables alternatives aux golgoths cités plus haut. Ancien capitaine des Bleuets, ce dernier aura à cœur de regagner du temps de jeu. Alexandre Fischer, blessé jusqu’en janvier au moins, devra lui cravacher pour retrouver une place de titulaire.

Deuxième ligne

Pour former l’attelage derrière la première ligne, Christophe Urios a choisi de recruter un profil sauteur très expérimenté en la personne de Rob Simmons (106 sélections avec l’Australie) et de tenter un surprenant pari avec Chris Gabriel. Le Néo-Zélandais de 24 ans arrive de deuxième division japonaise mais impressionne par son gabarit. Thibaud Lanen et Paul Jedrasiak devraient néanmoins avoir les faveurs du manager clermontois en début de saison, avant que Tomas Lavanini ne revienne de la Coupe du monde. Le Lozérien a d’ailleurs passé un cap la saison dernière et doit maintenant s’imposer comme un cadre du pack. À noter que Marcos Kremer sera capable de jouer dans la "cage" pour densifier encore plus le pack auvergnat.

Piliers

Rien à déclarer… finalement. Après la non-venue de Mohamed Haouas, la première ligne clermontoise restera pratiquement la même que la saison passée. Henzo Kiteau revient tout de même de prêt (Aurillac) et sera donc troisième dans la hiérarchie des droitiers, derrière Cristian Ojovan et Rabah Slimani. À gauche, Étienne Falgoux devrait encore être l’un des hommes de base d’Urios, à moins que les jeunes ne bousculent la hiérarchie. Giorgi Beria devrait être numéro 2, alors que Daniel Bibi Biziwu devrait être affamé de minutes, lui qui n’a que très peu joué la saison passée.

Talonneurs

Clermont ne devrait pas avoir de problèmes au talon. Cette saison, ils seront quatre à se disputer une place de titulaire. Folau Fainga’a sera d’ailleurs suivi de très près. Celui qui compte 38 sélections avec les Wallabies arrive pour être le taulier au poste, mais il devra vite s’adapter aux volcans auvergnats. Étienne Fourcade sort d’une saison remarquable et s’épanouit sous les ordres d’Urios. Yohan Beheregaray sera revanchard après une saison marquée par les blessures, et le jeune Benjamin Boudou voudra continuer son ascension. Une diversité de profils bienvenue pour le staff clermontois et qui permettra également à Jean-Maxence Jules Rosette d’enchaîner les matchs en Espoirs avant de regoûter au haut niveau.