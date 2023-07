Ce vendredi 14 juillet à 19 heures, la France et l'Irlande s'affronteront en finale du Mondial des moins de 20 ans. Un ultime choc dans lequel les Français pourraient remporter leur troisième titre consécutif. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir de cette rencontre...

Les Bleuets de Sébastien Calvet se sont hissés avec une aisance parfois déconcertante en finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui se déroule en Afrique du Sud. Après avoir marché dans les pas de leurs aînés en s'imposant 52-31 face à l'Angleterre dimanche dernier, Lenni Nouchi et ses coéquipiers ont remporté le droit d'affronter l'Irlande en finale. Un ultime choc pour conserver leur titre qui aura lieu ce vendredi. On vous donne toutes les informations pratiques pour suivre cette rencontre.

Les compositions d'équipes :

La composition du XV de France U20 : 15. Ferté ; 14. Drouet, 13. Depoortère, 12. Costes, 11. Attissogbé ; 10. Reus, 9. Jauneau ; 7. Jegou, 8. Gazzotti, 6. Nouchi (cap.) ; 5. Tuilagi, 4. Auradou ; 3. Affane, 2. Jouvin, 1. Penverne.

Les remplaçants : 16. Lacombre, 17. Julien, 18. Duchene, 19. Liufau, 20. Castro-Ferreira, 21. Carbonneau, 22. Mathiron, 23. Mondinat.

La composition de l'Irlande : 15. McErlean ; 14. Osborne, 13. Gavin, 12. Devine, 11. Nicholson ; 10. Prendergast, 9. Gunne ; 8. Gleeson, 7.Quinn, 6. McNabney ; 5. O'Tighearnaigh, 4. Mangan ; 3. Foxe, 2. G. McCarthy (cap), 1. P. McCarthy.

Les remplaçants : 16. Clein, 17. Hadden, 18. Barrett, 19. Irvine, 20. O'Connell, 21. Cawley, 22. Lynch, 23. Berman.

L'arbitre :

M. Schneider (Argentine) officiera pour cette finale. Il avait notamment arbitré les Français lors de leur victoire face à la Nouvelle-Zélande.

La chaîne et les commentateurs :

Le match sera retransmis à 19h en direct sur L'équipe. Cette dernière rencontre du Mondial sera commentée par Benoît Cosset et Olivier Magne comme pour la demi-finale face à l'Angleterre. De leurs côtés, Yann Chabenat et Kévin Gourdon commenteront la petite finale Afrique du Sud - Angleterre pour la troisième place.

La stat' : 1 seule défaite contre... l'Irlande

Les Bleuets feront face à ce que l'on peut appeler leur bête noire. Cette année Gazzotti et sa bande se sont inclinés une seule fois et c'était face à l'Irlande lors de la 2e journée du dernier Tournoi des 6 Nations. Suite à cette unique défaite, c'est donc le XV du Trèfle qui s'offrait un Grand Chelem. Cette finale aura donc des allures de revanche sur la pelouse de Cape Town.

Les joueurs à suivre : la charnière Jauneau - Reus

Le jeu au pied sera sans doute crucial lors de cette finale. Alors il faudra suivre entre autre la charnière des Bleuets. Lors de la dernière confrontation face aux Irlandais, Baptiste Jauneau n'était pas sur la feuille de match tandis qu'Hugo Reus était remplaçant. Le Rochelais avait d'ailleurs transformé le dernier essai de Benmegal qui relançait les siens dans les derniers instants de la rencontre. On ne peut remettre en cause les qualités de Reus face aux perches qui a su montrer qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs sous le maillot des Maritimes mais cette fois plus que jamais il ne faudra pas trembler.

De son côté Jauneau semble avoir toutes les qualités pour déplacer ces adversaires intelligemment et dégager son camp de manière efficace. Au-delà du jeu au pied, leur connexion sera aussi déterminante pour mener à bien les offensives françaises. Depuis le début de ce Mondial ils ont prouvé qu'ils formaient une paire intraitable et on espère qu'il en sera de même lors de cette finale...