Les hommes de Sébastien Calvet s'apprêtent à jouer une finale de Coupe du monde. En difficulté lors du coup d'envoi en demi-finale face aux Anglais, les Bleuets devront être irréprochables dès le début de la rencontre contre les Irlandais.

Vendredi, l'équipe de France des moins de 20 ans a rendez-vous avec l'histoire face à l'Irlande. Pour la troisième fois consécutive, la France est en finale. Sébastien Calvet a annoncé, ce mercredi, la composition qui défiera les vainqueurs du Tournoi des 6 Nations.

Après trois superbes prestations contre le Japon (75-12), la Nouvelle-Zélande (35-14) et le pays de Galles (43-19), les Français ont connu une entame de match bien plus difficile contre l'Angleterre. Menés 17 à 0 à la fin du premier quart d'heure, les Bleuets ont mis quelque temps avant de rentrer dans leur match. En conférence de presse, le capitaine Lenni Nouchi s'est exprimé à ce sujet : "On aborde tous les matchs de la même manière. Dimanche on est tombé contre une équipe qui a réussi à bien mettre son jeu en place dès le coup d'envoi où on a pas mal subit."

"Le plus important c'est de bien finir"

Face au pays de Galles, lors de la dernière journée de la phase de poules, les Français ont également mis quelques minutes avant de rentrer dans leur match, en subissant quelques offensives adverses sans conséquences. Sébastien Calvet l'explique par une adaptation de l'équipe : "Ce match-là, on avait beaucoup fait tourner, pas mal de nos joueurs débutaient la compétition, ils ont eu besoin de s'adapter à l'équipe d'en face mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il n'a fallu que quelques minutes avant de marquer le premier essai."

L'entraîneur français souligne également le temps d'observation nécessaire face aux Anglais : "On leur avait donné pour consigne de ne pas répondre à leurs provocations dans le couloir, ça les a peut-être un peu chamboulés sur le coup d'envoi." Lenni Nouchi confirme également ces propos : "Il y avait une forte tension entre les deux équipes, leurs provocations nous ont mis encore plus de pression. Bien commencer le match, c'est bien, mais le plus important c'est de bien finir."

De leur côté, les Irlandais ont mené au score à la mi-temps lors de leurs quatre premiers matchs, en connaissant un léger relâchement en deuxième mi-temps contre l'Angleterre lors de la première journée.