Ce lundi matin, l'US Oyonnax a annoncé l'arrivée du troisième ligne centre Loïc Godener pour la saison prochaine.

Oyonnax, champion de France de Pro D2 et promu en Top 14, continue de renforcer son effectif pour préparer la saison 2023-2024. Après Chris Farrell et Christopher Vaotoa, le club de l'Ain vient d'officialiser la venue du troisième ligne centre Loïc Godener. Arrivé en Auvergne l'été dernier, le joueur de 27 ans n'a disputé que dix matchs avec les Jaune et Bleu, pour six titularisations, concurrencé par Fritz Lee.

Loïc Godener va connaître ainsi son cinquième club professionnel après le Racing 92 (2011-2017), le FC Grenoble (2017-2019), Stade français (2019-2022) et Clermont cette saison. Au total de sa carrière, il a disputé 59 matchs de Top 14 et 22 rencontres de Pro D2.

Recrutement solide pour Oyonnax

Le promu continue de s'armer comme il se doit pour préparer sa remontée dans l'élite. Le champion de France de deuxième division a déjà recruté du monde devant avec des joueurs expérimentés comme Ali Oz, Christopher Vaotoa ainsi que l'ancien Castrais Kévin Kornath au poste de troisième ligne.