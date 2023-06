Pierre Fouyssac quitte le Stade toulousain, et s'engage avec l'ASM Clermont pour trois saisons.

C'est officiel, Pierre Fouyssac s'est engagé avec l'ASM Clermont pour les trois prochaines saisons. Le centre du Stade toulousain, champion de France avec Toulouse il y a quelques jours, a décidé de partir sur un nouveau projet. Il sera Clermontois jusqu'en 2026.

Le centre toulousain, Pierre Fouyssac (28 ans) rejoint l’Auvergne pour les trois prochaines saisons.

À 28 ans, Pierre Fouyssac a évolué durant cinq saisons à Toulouse. Malgré quatre titres (trois Bouclier et une Coupe d'Europe), le centre formé au SU Agen n'a joué que 40 matchs dont 27 comme titulaire. Il tentera à Clermont de se relancer complètement, après une saison où il a porté seulement six fois le maillot rouge et noir. Pour la formation dirigée par Christophe Urios, c'est la 11e recrue de l'intersaison. Après une saison difficile, les Clermontois tenteront l'année prochaine de se qualifier pour les phases finales pour la première fois depuis la saison 2020-2021.