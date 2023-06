À deux minutes près, Romain Ntamack était passé à côté de son match... Et, d'un exploit, il a offert le 22e Brennus de son histoire au Stade toulousain. À ses côtés, Antoine Dupont a été décisif au pied et Jack Willis a abattu un travail considérable devant. Voici les notes de Toulouse.

15. Thomas Ramos 5/10

Auteur d’un début de match sérieux, avec une première intervention rassurante sous un ballon haut et un jeu au pied efficace, il a été déterminant par sa réussite face aux poteaux (3/4 en première mi-temps, avec son seul échec à plus de cinquante mètres). Mais il a ensuite été battu sur deux réceptions, dont la première (29e) a accouché d’une grosse occasion adverse et trois points rochelais. Encore hésitant après la pause, avec encore une grosse erreur sous une chandelle (70e), il a eu le mérite de continuer à tenter et se montrer impérial face aux perches (7/8). Heureusement au vu du score finale.

14. Arthur Retière 5/10

Peu en vue, il n’a surtout pas eu grand-chose à se mettre sous la dent sur le plan offensif. Il a pourtant essayé de dézoner à plusieurs reprises et s’est montré très actif défensivement. Remplacé par Juan Cruz Mallia (54e), qui a apporté son énergie en harcelant les porteurs de balle adverses et en cherchant à créer des brèches sur la moindre opportunité.

13. Santiago Chocobares 7/10

Toujours aussi solide au milieu du terrain, il est un vrai point de fixation pour son équipe. Mais il a également prouvé qu’il avait des cannes puisqu’il a inscrit le premier essai de la rencontre après une interception et une course de plus de cinquante mètres (23e).

12. Pita Ahki 6/10

Il est le régulateur de cette ligne de trois-quarts. Pas toujours le joueur le plus visible mais précieux et indispensable. En défense, il a placé quelques plaquages autoritaires et a joué juste sur les rares initiatives toulousaines. Notamment en fin de rencontre quand le ballon est passé plusieurs fois par lui pour aller chercher les extérieurs.

11. Matthis Lebel 6/10

Pas grand-chose à lui reprocher. Il s’est battu, a tenté de mettre de la vitesse sur les très rares ballons qui lui sont passés entre les mains. Mais, s’il fut aussi courageux que possible en défense, ce n’était pas un scénario pour qu’il puisse se mettre en évidence.

10. Romain Ntamack 7/10

Quel incroyable joueur ! Jusqu’à la 78e minute, il était passé à côté de son rendez-vous... À son avantage en première mi-temps, même s’il fut gourmand sur une relance dans ses dix mètres sur laquelle il s’est fait prendre et Toulouse a perdu le ballon, il est à créditer d’un bon jeu au pied par-dessus d’entrée qu’il a lui-même récupéré. Il fut aussi décisif sur l’essai de Chocobares en montant très fort en défense sur Danty, lequel a échappé le ballon (23e). Mais il est fautif dans le deuxième. D’abord sur sa mauvaise passe dans le dos (42e), qui a entraîné la perte du ballon, La Rochelle marquant un essai peu après. Malgré un superbe sauvetage sur le 50/22 de Dulin, il est aussi coupable d’un en-avant au centre du terrain (69e), avant de mettre une pénaltouche directement en ballon mort (74e), alors que c’est l’action – croyait-on - pour revenir au score. Et, à deux minutes de la fin, il a inscrit son nom dans la légende des finales de Top 14 en s’offrant un essai en solitaire après une prise d’intervalle et une course de soixante mètres. Exceptionnel.

9. Antoine Dupont 7/10

Chassé comme rarement et surveillé comme le lait sur le feu, il a constamment essayé de dynamiser, en jouant par exemple vite une pénalité dans ses 22 mètres avec un ballon perdu au bout (26e). Mais, s’il n’a pu briser la défense rochelaise, son jeu au pied a été déterminant. C’est lui, grâce à trois touches énormes trouvées derrière des rucks, qui a permis à son équipe de revenir dans le camp adverse en deuxième mi-temps et de recoller au score. Son dynamisme dans les ultimes minutes, quand c’était quasiment perdu, fut aussi royal.

8. Alexandre Roumat : 4/10

Dès la sixième minute de jeu, le numéro 8 toulousain s’est rendu coupable de deux fautes largement évitables. À la 26ème minute, une incompréhension avec Antoine Dupont a conduit à un en-avant sur une relance osée du numéro 9. Avec peu de ballons à se mettre sous la dent, Alexandre Roumat a tout de même été clinique en touche. Coupable de deux fautes fatales, Alban Placines a terminé la rencontre à la place de l’ancien bordelais.

7. François Cros : 5,5 /10

Auteur d’une belle avancée en début de partie dans les vingt-deux mètres adverses, le troisième ligne a commis un en-avant préjudiciable dans ses cinq mètres, peu avant la pause, qui permit aux Rochelais de marquer leur premier essai. Mais le flanker s’est parfaitement rattrapé avec un grattage importantissime à l’heure de jeu qui a permis aux Rouge et Noir de repasser devant.

6. Jack Willis 7/10

Le troisième ligne anglais a débuté la rencontre avec un turnover malheureux à dix mètres de la ligne rochelaise (9ème minute). Mais ensuite, le flanker toulousain s’est mis au diapason d’une finale de Top 14 avec un énorme grattage à l’entame du second acte, annihilant une occasion d’essai rochelaise. Constamment dans l’avancée ballon en main, Jack Willis a incontestablement été l’un des meilleurs toulousains de la soirée. Véritable poison dans les rucks rochelais, l’Anglais a été remplacé par Selevasio Tolofua à la 66ème minute.

5. Emmanuel Meafou 5/10

Le golgoth rouge et noir s’est mis à la faute au quart d’heure de jeu, offrant les premiers points à La Rochelle. Mais ensuite, Meafou a allumé le moteur en éteignant Levani Botia (19ème) et gagnant de précieux mètres dans le camp rochelais. Auteur d’un grattage capital à cinq minutes de la pause, le géant australien a été moins en vue offensivement mais très précieux dans les tâches obscures. Le puissant toulousain a dû laisser ses coéquipiers à la 57ème minute.

Emmanuel Meafou face au Stade rochelais ce samedi soir en finale de Top 14. Icon Sport - Icon Sport

4. Richie Arnold 4/10

Le deuxième ligne australien a été peu mis en lumière face au Stade Rochelais. Auteur d’une première période sans relief mais sans faute grossière, Richie Arnold a été réprimandé par Tual Trainini à la 52ème minute. Coupable d’une faute largement évitable, Arnold a livré une finale décevante. L’Australien a d’ailleurs été le premier toulousain à sortir (55ème minute).

3. Dorian Aldegheri : 3/10

Le pilier toulousain a fait rugir le Stade de France à la 11ème minute avec un contre-ruck venu d’ailleurs. Dorian Aldegheri s’est ensuite mis à la faute à deux reprises (25ème et 36ème minutes) en mêlée fermée. Le droitier a régulièrement subi l’énorme poussée rochelaise. Le pilier français a été remplacé par Charlie Faumuina à la 57ème minute.

2. Julien Marchand : 5/10

Le talonneur toulousain a été très propre sur ses lancers avec aucune touche égarée. Utilisé à de très rares reprises dans le jeu courant, Julien Marchand s’est montré extrêmement discipliné dans le jeu au sol. Le talonneur international a cédé sa place à Peato Mauvaka à l’heure de jeu.

1. Cyril Baille : 6/10

Très actif ballon en main, comme à son habitude, le pilier gauche a régulièrement mis ses partenaires dans l’avancée. Avec plus de munitions en seconde période, Cyril Baille a davantage été sollicité au bord des rucks. Aucun déchet à comptabiliser pour le gaucher international. Rodrigue Neti a conclu la rencontre au poste de pilier gauche.