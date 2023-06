La LNR réagit à l'élection de Florian Grill à la présidence de la FFR et appelle à la collaboration

Ce mercredi, Florian Grill a été élu président de la Fédération Française de Rugby en battant Patrick Buisson lors d'une élection dans laquelle il a remporté plus de 58% des voix. La LNR, autre entité majeure du rugby français, a tenu à réagir à cette élection en félicitant le nouveau président.

L'opposition l'a emporté, ce mercredi, lors de l'élection du nouveau président de la Fédération Française de Rugby. En récoltant près de 58% des suffrages, Florian Grill a été désigné comme nouveau président de la FFR. Alors qu'une cohabitation est désormais en place au sein du comité directeur, Patrick Buisson a assuré que "nous n'allons pas bloquer le système". C'est dans cette même idée d'unité et de collaboration que la LNR a, ce mercredi, aussi tenu à réagir.

Voici le communiqué de la Ligue Nationale de Rugby relatif à l'élection de Florian Grill à la Présidence de la Fédération Française de Rugby \ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/g6vRD6JhZq pic.twitter.com/yr3BghhYAd — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) June 14, 2023

La Ligue a indiqué dans un communiqué : "La Ligue Nationale de Rugby (LNR) félicite Florian Grill pour son élection à la tête de la FFR qui doit permettre de consolider la dynamique de collaboration entre les deux institutions pour poursuivre la conduite des chantiers stratégiques du rugby français, qu’il soit amateur ou professionnel, et pour la performance de nos Equipes de France qui pourront continuer à compter sur le soutien et la mobilisation totale de la LNR et des clubs professionnels. Les prochains mois s'annoncent particulièrement importants pour le rugby français, avec la Coupe du Monde dès le mois de septembre et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutes ses parties prenantes sont mobilisées et doivent être unies autour de ces grands objectifs."