Depuis lundi matin, les 1900 clubs du rugby français ont été appelés aux urnes afin d’élire le successeur d’Alexandre Martinez, en place depuis janvier dernier. Qui de Patrick Buisson ou Florian Grill deviendra le nouveau président de la FFR ?

C’est une journée importante, majuscule même, que s’apprête à vivre le rugby français : depuis lundi matin, les 1900 clubs que compte la FFR sont ainsi appelés aux urnes afin de choisir le nouveau président de la FFR, lequel sera désigné ce mercredi midi. Ici, ils sont deux à candidater : le représentant de la majorité présidentielle, Patrick Buisson, et le leader d’opposition Florian Grill. Hier soir, près de 80 % des clubs amateurs avaient répondu au scrutin, signe d’une importante mobilisation de la part des présidents du territoire.

Ce midi, on saura donc qui de Buisson ou Grill succédera à Alexandre Martinez, nommé président intérimaire en janvier dernier, date à laquelle Bernard Laporte, reconnu coupable en première instance de faits de trafic d’influence et de corruption, avait quitté ses fonctions.

Si Grill l’emporte, un blocus ?

S’il est évidemment impossible de livrer un pronostic fiable, les dernières élections du comité directeur, survenues il y a quinze jours, avaient montré que la liste d’opposition Ovale Ensemble, après avoir raflé onze des douze sièges à pourvoir, avait incontestablement le vent en poupe. Doit-on s’attendre, dès lors, à un raz-de-marée similaire en faveur du camp Grill ? Et si celui-ci était aujourd’hui élu président de la FFR, le vaisseau amiral du rugby français serait-il vraiment gouvernable ?

Pour rappel, le camp de la majorité, incarné par Patrick Buisson, Serge Simon et Christian Dullin, a dit et répété ces dernières semaines qu’en cas d’élection de Grill, celui-ci aurait toutes les peines du monde à faire passer des mesures et cette menace de blocus (les "laportistes" détiennent toujours la majorité au comité directeur) aurait de quoi inquiéter, à quelques semaines de la Coupe du monde. Quel qu’il soit, le président élu aujourd’hui restera en fonction jusqu’en décembre 2024, date à laquelle une nouvelle assemblée générale élective aura lieu.