Après la victoire rochelaise (24-13) sur l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale du Top 14, le président Vincent Merling a exprimé sa fierté et sa satisfaction de voir son groupe en finale. Samedi 17 juin, au Stade de France, ils retrouveront Toulouse pour tenter de faire un doublé incroyable et le boss rochelais rêve d'un Brennus, le premier de son histoire.

La Rochelle est en finale ! Après son succès méritant contre l'Union Bordeaux-Bègles, les coéquipiers de Grégory Alldritt poursuivent donc leur incroyable saison et retrouveront donc Toulouse, pour un choc des titans, le samedi 17 juin au Stade de France. Cette victoire, à la Reale Arena de San Sebastian, satisfait évidemment le patron des Maritimes Vincent Merling qui vit un rêve eveillé. "Les joueurs sont formidables, le staff est extraordinaire dans la gestion de tout ça. Ils sont géniaux" admirait-il.

La victoire de La Rochelle s'est construite sur une grande domination physique, comme les Jaune et Noir en ont l'habitude. La première période, pendant laquelle les Girondins ont beaucoup subi, a permis aux champions d'Europe de prendre un certain avantage au score (21-3 à la pause). Dans le deuxième acte, les joueurs de l'UBB ont un peu plus inquiété la Rochelle mais aussi son président. "Bordeaux a vu les choses différement en deuxième mi-temps. On a souffert, j'ai eu peur, peur qu'ils marquent un essai" avoue le concerné.