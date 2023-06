Oyonnax a officialisé la venue du demi de mêlée Jonathan Ruru pour la saison prochaine. Précédemment, le Néo-Zélandais portait le maillot de Provence Rugby, avant d'être mis à l'écart.

Oyonnax continue à préparer ses retrouvailles le Top 14, cinq ans après. Avec le départ de Jérémy Gondrand à Bourgoin-Jallieu, le club de l'Ain cherchait un demi de mêlée pour concurrencer l'indéboulonnable Charlie Cassang et sa doublure, Ilan El Khattabi. Cela sera Jonathan Ruru. Le Néo-Zélandais évoluait à Provence Rugby depuis novembre 2021. En une saison et demie, le vainqueur du Super Rugby 2021 avec les Auckland Blues a disputé 24 rencontres de Pro D2. Il est international Maori (deux sélections) et compte aussi 5 capes en rugby à VII avec la Nouvelle-Zélande.

\u270d\ufe0f ???????? ? ‘???????? ????????

avec ʙᴅᴏ ᴀᴠᴏᴄᴀᴛs



Le demi de mêlée \ud83c\uddf3\ud83c\uddff ???????? ???? sera Oyoman à partir de la saison prochaine.#TOUSOYOMEN — Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) June 9, 2023

Une mise à l'écart à Provence

Arrivé à Provence Rugby pour compenser le départ de Ludovic Radosavljevic, suspendu pour des faits de racisme, Jonathan Ruru s'est lui aussi retrouvé écarté par son club. Pas à cause de ses performances sportives, lui qui était considéré comme un des meilleurs de la division à son poste. Lors d'une soirée pour célébrer le passage en 2023 avec les autres joueurs provençaux, il s'en serait pris à la femme d'un coéquipier, avant de se faire corriger par un partenaire. Annoncé comme blessé avant que cette affaire n'éclate fin mars, le frère du vannetais Michael Ruru n'est pas réapparu sur les terrains depuis. Son dernier match remonte au 2 décembre 2022.