Au fond du terrain, le talentueux Louis Bielle-Biarrey a vécu un cauchemar quand Ben Tameifuna, énorme à son entrée en jeu, fut l’un des seuls Girondins à vraiment rivaliser avec les monstres rochelais… Voici les notes de l'UBB après cette demie de Top 14 !

Louis Bielle-Biarrey : 3/10

Il a vécu un match très difficile. Il faut dire d’ailleurs qu’il n’a pas débuté de la meilleure des manières. Sur la première contre-attaque bordelaise, il a oublié de servir Cordero en bout de ligne alors qu’il y avait un décalage (5e). Il a alors subi la pression de Rhule, a été pénalisé et La Rochelle a inscrit son premier essai derrière, sur lequel Bielle-Biarrey a été pris en bout de ligne. Il a aussi commis un en-avant grossier à la réception d’un ballon haut (55e). Remplacé par Zack Holmes (72e).

Madosh Tambwe : 5/10

Il avait été l’homme du barrage et, s’il a forcément été moins en vue sur cette demi-finale, difficile de lui reprocher grand-chose. Il a cherché à faire parler ses appuis et sa vitesse sur son aile mais n’a hérité que de quelques miettes à se mettre sous la dent. À noter qu’il a réussi une magnifique claquette sur un coup d’envoi des siens dans les vingt-deux mètres adverses (40e).

Jean-Baptiste Dubié : 3,5/10

Match très discret de la part du régulateur de la ligne de trois-quarts girondine. Pour autant, Dubié n’a vraiment pas ménagé ses efforts. Avant d’être remplacé par Nicolas Depoortère (46e), il en était déjà à cinq plaquages réussis, mais pour deux manqués. Signe aussi de la puissance de la paire Danty-Seuteni en face, laquelle a fait des dégâts avant la pause. Son successeur ne s’est pas davantage mis en évidence, malgré une belle percussion à la 74e.

Yoram Moefana : 4,5/10

Fidèle à ses habitudes, il s’est efforcé à être un point de fixation précieux au centre de l'attaque bordelaise. Mais, au milieu d’une équipe longtemps dominée physiquement, il n’a pas eu la tâche aisée. Pour autant, il n’a jamais reculé, même s’il a été l’auteur d’une faute inutile sur Dulin en première mi-temps. Après la pause, il s’est rendu très disponible pour venir chercher le ballon, sans pour autant trouver de brèche dans la défense adverse.

Yoram Moefana n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent lors de cette demi-finale. Icon Sport

Santiago Cordero : 3,5/10

Il est passé près d’être ridiculisé par Leyds (20e), mais l’essai en bout de ligne a finalement été refusé. Comme Tambwe, il n’a eu très peu d’espaces devant lui mais a eu le mérite de se proposer et d’essayer de gagner quelques mètres précieux ballon en mains. Il a parfois souffert sur le plan défensif. Malheureusement pour lui, il ne gardera pas un grand souvenir de sa dernière sortie sous le maillot de l’UBB.

Matthieu Jalibert : 5,5/10

Plus que jamais, il fut le leader de la formation bordelaise. Certes, il a parfois connu du déchet mais c’était logique, tant il a vu de ballons lui passer entre les mains. S’il était dur d’impulser des offensives vu comme les siens étaient mis sous pression, il s’est quand même sorti de certaines situations périlleuses et a surtout su soulager l’UBB au pied. Auteur d’un 2/2 dans les tirs au but, il n’a pas suffi pour espérer mieux.

Maxime Lucu : 5/10

Derrière un pack en souffrance dans le premier acte, il a fait ce qu’il a pu. Et chacun sait que ce n’est simple à ce poste. Il a ainsi parfois porté le ballon pour s’éloigner du danger imminent et a asséné quelques coups de pied bienvenus pour retourner dans les vingt-deux mètres rochelais. C’est aussi lui qui est parti au ras et a fini dans l’en-but (49e). S’il n’a pu aplatir lui-même sur le coup, l’arbitre a accordé un essai de pénalité sur cette séquence.

Tom Willis : 5/10

Le frère de Jack, flanker au Stade toulousain, a comme souvent beaucoup porté le ballon et tenté de faire jouer derrière lui. En manque de soutiens axiaux ou contré par une défense très agressive, ses efforts furent vains… Malgré ce match en demi-teinte, Tom Willis reste la bonne surprise de la saison bordelo-béglaise. Il fut remplacé par le futur Clermontois Caleb Timu à l’heure de jeu, lequel fut d’abord plutôt discret… puis auteur d’une faute dans les airs face à Greg Alldritt.

Pierre Bochaton : 4/10

Auteur d’un match de très haut standing face au Lou en quart-de-finale du championnat, Pierre Bochaton fut en revanche bien plus discret, à Saint-Sébastien. Même s’il récupéra un ballon au sol important en première période, il fut globalement cadenassé par la puissance rochelaise.

Mahamadou Diaby : 6/10

Il est généraux, volontaire, déterminé. Il commet aussi des fautes et samedi après-midi, n’eut pas son habituelle influence dans le jeu au sol. En revanche, Mahamadou Diaby porta le ballon à plusieurs reprises dans le deuxième acte, plaqua comme un damné et fit mal aux Rochelais. Une belle santé, ce Diaby !

Mahamadou Diaby a été le meilleur girondin ce samedi après-midi. Icon Sport

Cyril Cazeaux : 4/10

Dévolu aux tâches obscures, Cyril Cazeaux fut discret. Très discret. Trop discret. Difficile d’exister, ceci dit, dans un duel avec le géant Will Skelton...

Thomas Jolmes : 4/10

Comme souvent, il y eut du bon et du moins bon dans la performance de Thomas Jolmes, l’international tricolore. Super efficace en touche où son double mètre ne fut jamais mis en danger par les Rochelais, il commit plusieurs fautes autour des regroupements. Discipline, Thomas ! Discipline ! Il fut remplacé par Kane Douglas en début de deuxième mi-temps, lequel fut moins utilisé dans les airs mais meilleur dans le jeu courant et plus discipliné.

Sipili Falatea : 4/ 10

Sipili Falatea, qui fait désormais partie intégrante du groupe France, est un bon joueur de ballons, un pilier mobile et indéniablement « moderne », son bon plaquage sur Uini Atonio survenu en première période en atteste. Malgré tout, il possède encore une importante marge de progression en mêlée fermée. Un match en pointillés, quoi… Sipili Falatea fut d’ailleurs remplacé par "Big Ben" Tameifuna (7/10) à la mi-temps, qui consolida considérablement l’édifice bordelais et fit enfin avancer les Bordelais.

Maxime Lamothe : 4/10

Très propre au lancer, le talonneur de l’Union Bordeaux-Bègles n’eut en première période jamais l’occasion de s’illustrer balle en mains, chassé qu’il fut par les plaqueurs d’en-face. Il se réveilla dans le deuxième acte. Trop tard ? Indéniablement … Il fut remplacé par Gabriel Oghre à la 55 ème minute.

Jefferson Poirot : 4/10

Bougé par Uini Atonio dès la première mêlée du match -un secteur de jeu où il n’est plus vraiment souverain depuis quelques mois- l’ancien Briviste a donc souffert face à la puissance physique des Rochelais. Au sol, il fut néanmoins efficace (comme à son habitude) et gratta un ballon sur un temps fort des champions d’Europe, en première période. Il fut remplacé par Lekso Kaulashvili à la 55 ème minute, qui commit un en-avant balourd à l’heure de jeu sur un temps fort girondin avant de sonner une bonne charge à l’heure de jeu.