Alors qu'il a vécu son dernier match en tant qu'entraîneur de Bordeaux-Bègles, lui qui rejoindra Christophe Urios à Clermont cet été avec Julien Laïrle, Frédéric Charrier est frustré par la première mi-temps de son équipe face à La Rochelle. S'il assure que le club a franchi un cap ces dernières années, il regrette clairement le manque de sérénité et de confiance en interne après l'éviction de l'ancien manager de l'UBB...

Que ressentez-vous après cette nouvelle demi-finale perdue ?

Nous sommes déçus de la première mi-temps, car on prend trop de points facilement. On laisse les Rochelais nous décrocher au score. Je pense qu’on avait les moyens d’avoir un banc capable de revenir mais nous sommes partis de trop loin.

Comment expliquer cette première mi-temps ratée ?

Je trouve que les deux équipes n’étaient pas très bien physiquement. Je ne sais pas si c’est dû à la chaleur. Avant le match, j’imaginais qu’on serait mieux sur ce plan pour être plus dominants. On n’a pas réussi à sortir proprement de notre camp, à l'image de la première pénalité qu’on prend et qui amène le premier essai rochelais. C’était une bonne chose de prendre le score mais on a des regrets. On ne les a pas assez fait douter.

Y a-t-il un sentiment d’impuissance contre La Rochelle ?

Nous ne sommes pas les seuls à être impuissants devant La Rochelle. Ce soir, il y avait une opportunité pour nous. Les Rochelais n’étaient pas dans leur meilleur jour. Mais en tournant à 21-3 à la mi-temps, même sans forcer, c’était trop facile pour eux.

Avez-vous eu peur de prendre une déculottée comme le Racing la veille ?

Forcément, tu peux te dire ça va être long. On s’était dit qu'on ne voulait pas faire comme le Racing et baisser les bras. On voulait être capable de se révolter mais on n’a pas senti ça en première mi-temps. J’ai vu des joueurs avec la tête en bas, il n’y avait pas cette notion d’équipe. On a voulu remobiliser les gars à la pause. Être dominé par une belle équipe de La Rochelle, pas de problème, mais on n’a pas le droit d’abandonner ou de douter de nous. Il fallait montrer plus de caractère. On l’a mieux fait en deuxième mi-temps, mais de façon maladroite puisque nous n’avons pas été suffisamment efficaces sur nos temps forts. Leur carton jaune, ils ne le payent pas très cher car on ne score pas sur leur infériorité numérique. Il y a eu une réaction mais pas d’efficacité.

Être en demi-finale était-il une satisfaction ?

La satisfaction, elle était de finir dans les six. Mais on a des joueurs de haut niveau, qui sont des compétiteurs, et on avait envie de jouer notre carte à fond. Le club n’est pas arrivé en demie trois fois d’affilée par hasard. Il avait assez de maturité pour s’expliquer réellement sur la victoire finale.

Comment franchir ce cap de la demi-finale alors ?

Nous avons passé une saison sous pression, et manqué de confiance en nous. Je ne vais pas rappeler le contexte mais ça y joue. En fin de saison, quand on a besoin que tout le monde soit en confiance, peut-être que ça manque pour aller chercher le titre. Avoir plus de sérénité dans l’équipe, le groupe et le club aurait permis d’aller plus loin.

C’était la fin d’aventure pour une partie du staff, dont vous, puisque vous rejoindrez Christophe Urios à Clermont. Y pense-t-on au coup de sifflet final ?

Oui, effectivement. On a démarré ce projet il y a quatre ans. J’aurais aimé le terminer avec Christophe Urios, car c’est lui qui l’a monté. Quand il est parti au mois de novembre, on a tous dit qu’on voulait continuer avec lui. Les joueurs étaient d’accord. Ce soir, j’ai une pensée pour lui. Avec Christophe, je pense qu’on aurait pu aller un peu plus loin. C’est une fin de cycle, de quatre années à l’UBB. Quand nous sommes arrivés, le club ne s’était jamais qualifié. L’objectif était de changer de catégorie et de faire partie des clubs qui comptent. On ne peut pas revenir sur la première année qui a été arrêtée par le Covid mais, sur les trois suivantes, on a fait partie des quatre meilleurs du championnat et ce n’est pas facile. C’est une satisfaction.

Mais avez-vous appris en traversant ces difficultés ?

Oui, même si c’est très difficile. Pour être performant au haut niveau, on a besoin de stabilité et de confiance, on en a manqué énormément cette année. Nous étions très souvent sous pression et avons fait des matchs pas terribles. Mais on s’est accroché. On a essayé de prendre un maximum de points à chaque journée. On voulait montrer de la détermination pour se qualifier. Cela va nous servir pour la suite. Le club va connaître un nouveau projet et nous aussi.