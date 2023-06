Le temps de jeu de Dillian Leyds, les stats de Matthieu Jalibert ou la régularité de Tom Willis. Voici les chiffres à connaître avant la deuxième demi-finale du championnat !

1 479 : minutes de jeu en Top 14 pour Leyds

Si les Toulousains vantent le fait d’avoir pu faire souffler leurs cadres en vue de la phase finale, les Rochelais aussi ont eu ce « luxe ». D’ailleurs le joueur le plus utilisé de l’effectif maritime en Top 14 est l’ailier-arrière, Dillyn Leyds, avec 1 479 minutes devant Teddy Thomas (1 301) et Brice Dulin (1 259). À titre de comparaison, les trois Toulousains, les plus utilisés en Top 14, avant leur demi-finale pour garder un support équitable, sont Alexandre Roumat (1 542 minutes), Matthis Lebel (1 534) et Emmanuel Meafou (1 246). Les deux staffs auront donc très géré leur effectif tout au long de la saison... Pour faire un parallèle, Esteban Abadie et Camille Lopez, qui ont chacun disputé les 26 journées de championnat, culminent à respectivement 1 979 et 1 897 minutes de jeu. Dillyn Leyds a ainsi joué l'équivalent d'un peu plus de six rencontres de moins que le flanker briviste en Top 14. Ce qui lui a permis d'être plus frais pour la Champions Cup et les phases finales de championnat.

8 : titularisations consécutives pour Willis

Depuis son arrivée en Gironde, fin novembre, Tom Willis a pris une place importante au sein de l’effectif de l’UBB. Preuve en est : il a disputé seize des dix-sept matchs possibles de championnat depuis sa première apparition à Perpignan. Il n’a manqué que la réception de Bayonne (15e journée). Mieux, depuis début mars, il n’a connu que des titularisations (huit de suite). Malheureusement pour l’UBB, le troisième ligne centre anglais prendra la direction des Saracens à la fin de la saison.

1 : rencontre de Top 14 de Jalibert entre le 30 décembre et le 8 mai

À l'image de sa performance pleine, et ô combien déterminante, à Lyon lors du match de barrage, Matthieu Jalibert revient en forme en cette fin de saison. Les supporters de l'UBB se demandent peut-être ce qu'il serait advenu à leur club s'il avait pu compter davantage sur son ouvreur en 2023. Entre le 30 décembre, date de la victoire contre le MHR, et le 8 mai, jour de défaite à Toulouse, l'ouvreur bordelais n'a pas porté le maillot de l'UBB qu'une seule fois en Top 14. C'était lors d'un match de doublon, à Brive, en mars, où il avait été relâché par le staff du XV de France. D'abord retenu en sélection, puis blessé à la cheville lors d'un entraînement avec les Bleus, il n'est revenu à la compétition que lors du déplacement à Ernest-Wallon.

1 : match de Jalibert contre La Rochelle, sur les sept derniers affrontements

Matthieu Jalibert défier La Rochelle, l'image est rare ces dernières années. Sur les sept derniers duels entre Bordelais et Rochelais, l'ouvreur n'a pris part qu'à la victoire de l'UBB à Marcel-Deflandre, en décembre dernier. Il n'a pas joué lors de la lourde défaite des siens contre les Maritimes, au Matmut Atlantique, en mars dernier. Ni aux deux affrontements en championnat et aux deux autres en Champions Cup la saison passée. Il a aussi loupé le match entre les deux équipes lors de la vingtième journée de Top 14 en 2021. Que les Bordelais se rassurent, sauf pépin de dernière minute, il sera en demi-finale contre les Rochelais !

100 : matchs pour Jalibert avec l'UBB

Cette demi-finale sera un moment particulier pour Matthieu Jalibert. L'ouvreur, homme d'un seul club, fêtera sa centième sous le maillot de l'UBB sur la pelouse de la Reale Arena, face à La Rochelle. Le joueur de 24 avait disputé sa première rencontre avec le maillot bordelais le 16 septembre 2017, lors d'un déplacement sur la pelouse de Lyon. Remplaçant, il avait suppléé le Sud-Africain Tian Schoeman à la 62e minute, à seulement 18 ans. Quoi de mieux pour fêter cette centième que de s'offrir une première qualification en finale à l'UBB ?

33 : le nombre de points d'écart entre Hastoy et Segonds

Antoine Hastoy peut-il profiter des phases finales de Top 14 pour battre le nombre de points inscrits par Joris Segonds en championnat ? Le Rochelais en est à 207 points, quand le Parisien, meilleur réalisateur de Top 14, en est à 240. Pour combler ce retard de 33 unités, Antoine Hastoy serait bien inspiré de guider son équipe vers la finale...