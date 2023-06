Arrivé de Bourg-en-bresse à l’été 2021, Pierre Bochaton montre depuis quelques semaines toute l’étendue de son potentiel.

Le grand public est en train de prendre conscience du magnifique potentiel de Pierre Bochaton. D’ailleurs, il vient de signer un nouveau contrat qui le lie à l’UBB jusqu’en 2025. On imagine que le président Marti a tout fait pour éviter de se le faire piquer et ce n’est sans doute pas un hasard si sa prolongation a été couplée avec celle de Louis Bielle-Biarrey, autre pépite mais plus explosée médiatiquement, poste oblige. Ceci dit, Pierre Bochaton est vraiment en train de crever l’écran avec son profil de preneur de balles longiligne. « On m’a beaucoup aidé. Jandre Marais est un professeur qui explique très bien et de l’extérieur, Antoine Miquel m’a donné plein d‘informations. »

Le troisième ligne vient d’enchaîner six titularisations avec notamment cette partie énorme au Matmut Stadium de Gerland en barrage. Un vrai petit délice. « C’est sûr, il y avait plein de rebondissements, mais de l’intérieur c’était moins drôle. Tout était dur, croyez-moi. À 25-25, je n’ai pas vraiment eu le temps de penser, attaquer ou pas, attendre la prolongation ou pas. Alors on a marqué cet essai, mais il y avait encore une action à tenir. Et c’est dur d’éviter de concéder une ultime pénalité, mais nous sommes entraînés à vivre ce genre de situation, pas forcément la semaine passée, mais nous étions organisés, suite à ce que nous avons vécu au Racing. »

Au cœur de la remontée contre Toulon

Pierre Bochaton est arrivé en 2021 en Gironde en provenance de Bourg-en-Bresse après avoir débuté à Trevoux-Châtillon, club des alentours. « Nicolas Zenoni et Frédéric Garcia sont venus me contacter pour que j’intègre le centre de formation de l’UBB. Évidemment, c’est toujours flatteur quand un club comme ça s’intéresse à vous. » Il a longtemps joué deuxième ligne, avant de redescendre d’un cran progressivement : « Par rapport à mon poids je pense. » De son département d’origine, il conserve des souvenirs inoubliables : « Ma première année avec les espoirs de Bourg-en-Bresse, pour la première fois nous rencontrions des grands clubs : des moments magnifiques, mais notre campagne a été interrompue par le Covid. Ensuite, j’ai vécu le titre de champion de Nationale de l’US Bressanne en 2021, autre événement très fort. » Parmi les temps forts de sa jeune carrière, il cite évidemment son premier match avec l’UBB face aux Scarlets en Coupe d’Europe, en janvier 2022. On a peu à peu identifié ce sauteur patenté qui revendique adorer aussi la défense. Mais son atterrissage à Bordeaux ne s’est pas fait en douceur pour autant. En Gironde, il a subi deux blessures sérieuses : « J’ai souffert d’une boursite, de l’eau dans le genou la saison dernière, puis cette saison, une fissure à un tendon rotulien suivie d’une entorse d’un genou avec ligament latéral interne touché. Au total, j’ai dû manquer cinq ou six mois. C’était dur de se retrouve inactif alors que quand on est jeune, on veut se montrer. Je suis revenu fin octobre et je me suis reblessé très peu de temps après, c’est compliqué à vivre, mais c’est comme ça. »

Avec le recul, on se dit qu’on aurait pu passer totalement à côté de ce potentiel 100% Jiff qui reconnaît que son avènement a aussi été facilité par certains aléas, négatifs pour des gens comme Bastien Vergnes-Taillefer ou Antoine Miquel qui ont rejoint à leur tour l’infirmerie.

Vu de l’intérieur Pierre Bochaton évoque deux matchs décisifs dans la saison chaotique que vivent les Bordelais. La victoire face à Brive, premier tournant peu après le limogeage de Christophe Urios. « Alors qu’on n’était vraiment pas bien. » Puis cette victoire 27-26 face à Toulon : « J’étais remplaçant, nous étions menés, et j’ai fait partie de ceux qui sont rentrés. Nous nous sommes imposés sur le fil. C’était vraiment super. » Nous sentons Pierre Bochaton partis pour une carrière XL, mais il n’a pas encore tout sacrifié au ballon ovale. « Je prépare un bac pro, en aménagement paysager je vais le passer en septembre. J’aime bien créer des espaces verts. » Il a dû renoncer au moins temporairement à une autre passion plus personnelle, la pêche dans les étangs et les rivières qu’il pratiquait assidûment dans l’Ain. L’atmosphère y est plus sereine que celle d’un match de phase finale de Top 14 qui se joue au couteau.