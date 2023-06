Condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt, le pilier Mohamed Haouas demeurre sous contrat avec l’ASMCA. Mais le club auvergnat épluche toutes les pistes pour s’en séparer.

Pour quelques jours, la lourde actualité judiciaire du pilier international Mohamed Haouas est entre parenthèses. Condamné le mardi 30 mai en comparution immédiate pour des violences conjugales, il écopait d’un an de prison ferme mais sans mandat de dépôt, ce qui le laisse libre de ses mouvements jusqu’au 26 juin au moins. À cette date, il sera confronté à un juge d’application des peines pour connaître les modalités d’application de sa condamnation. Quatre jours plus tard, le 30 juin, il connaîtra le verdict prononcé dans une autre affaire : violences aggravées et destruction de matériel en réunion, dans une boulangerie de Montpellier à l’occasion d’un nouvel an (2014).

Face à ces accusations et notamment la première condamnation, son futur club de Clermont, qu’il devait rejoindre le 1er juillet et pour trois saisons, avait vite fait connaître une position ferme par voie de communiqué : "Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club." Avec une rupture de contrat à venir ? Dans les faits, l’affaire est plus complexe. Rien, sur un plan juridique, ne semble permettre à Clermont de justifier une rupture unilatérale du contrat de travail. Ce qui justifie les mots précisément choisis dans le communiqué, qui ne parle jamais d’une résiliation ou d’un licenciement.

L’ASM veut faire suspendre le contrat aux prud’hommes

Coincée sur ce sujet, entre sa prise de position morale ferme et la réalité du droit, l’ASM cherche depuis la clé. L’objectif n’a pourtant pas changé. D’ailleurs, si le choix avait un temps fait débat en interne (avant la publication du communiqué), la position est désormais assumée par tous et irrévocable. "Un seul scénario est envisagé : la sortie du contrat au plus vite. Que le contrat soit invalidé ou suspendu avant le 1er juillet." Et pour se donner du temps, l’ASM devrait dans les prochains jours intenter un référé aux prud’hommes, afin d’obtenir rapidement la suspension du contrat. Manière de gagner du temps pour ses avocats, qui épluchent actuellement le dossier pour trouver une porte de sortie.

Toujours est-il que Haouas ne devrait effectivement jamais rejoindre l’Auvergne. Quitte à en passer par des négociations financières, si le club ne devait pas déceler de faille et se trouver dans une impasse. Quel avenir sportif, alors, pour le pilier droit ? Son horizon est également bouché en équipe de France, comme l’a confirmé le sélectionneur Fabien Galthié : "La semaine dernière, je l’ai appelé. Je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait et qu’il s’excusait auprès des joueurs et du staff." En club également, les opportunités seront minces. Si deux écuries ont tenté de timides approches, avec une simple prise de renseignements, il paraît peu probable qu’une entité professionnelle fasse le choix de s’attacher ses services, avec les risques que cela comporte en termes d’image. Montpellier, alors ? Son club, sa ville et cette relation parfois père-fils qu’il entretient avec Mohed Altrad, qui disait encore à France 3 Occitanie, quelques jours après la condamnation : "Nous ne le laisserons pas tomber. Je connais ce garçon depuis son adolescence."

Alors, le MHR pourrait-il une nouvelle fois lui tendre la main ? Selon nos informations, le club héraultais ne serait pas opposé à offrir une ultime chance à Mohamed Haouas mais, avant de lui proposer quoi que ce soit, attend néanmoins la décision du juge de l’application des peines, laquelle surviendra le 26 juin…