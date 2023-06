Le deuxième ligne Cory Hill ne devrait pas participer à la Coupe du monde en France. Il a quitté le rassemblement du groupe gallois élargi pour répondre à une opportunité venant d'un club à l'étranger.

La préparation du pays de Galles pour la Coupe du monde connaît de nouveaux événements. Cory Hill s'est retiré du groupe élargi qui s'entraîne actuellement, annonce ce vendredi la fédération galloise (WRU). Le deuxième ligne (31 ans, 32 sélections) a quitté le stage "pour rechercher une nouvelle opportunité dans un club à l'étranger", indique le communiqué.

"Je suis dégoûté de quitter le groupe mais une opportunité s'est présentée et je me dois de la saisir pour ma famille, a exprimé le joueur. Je souhaite aux gars le meilleur pour cette Coupe du monde et j'espère retrouver le maillot rouge dans le futur."

À trois mois du Mondial en France, le XV du Poireau fait face à un contexte tendu. Alun Wyn Jones et Justin Tipuric, cadres de la sélection, avaient annoncé le 19 mai dernier, à une semaine du premier rassemblement, leur retraite internationale. Le demi de mêlée Rhys Webb, autre cadre du groupe gallois appelé dans le groupe élargi, l'avait fait à son tour douze jours plus tard. L'une des raisons expliquant cette instabilité est la crise économique majeure qui touche directement ses provinces.

Pour rappel, les internationaux gallois avaient évoqué la possibilité d'une grève pendant le dernier Tournoi des 6 Nations. En cause, un manque de visibilité sur les contrats de la saison prochaine, ou encore des renouvellements de contrats avec des salaires à la baisse.