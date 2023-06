La finale de Top 14 aura lieu le samedi 17 juin au Stade de France. Si la billetterie rencontre un franc succès pas de panique pour les retardataires et fidèles supporters, il reste encore quelques places ! On vous dit tout sur les derniers billets en vente pour cet ultime choc du championnat.

Il ne reste plus qu'une petite semaine avant que le Top 14 ne livre son verdict. C'est le samedi 17 juin que les deux meilleures équipes de cette saison 2022-2023 s'affronteront sur la pelouse du Stade de France. Le Stade toulousain a composté le premier billet pour Saint-Denis après sa large victoire face au Racing 92. Une finale très attendue et une billetterie comme toujours prise d'assaut. Pour éviter les déçus qui ne pourraient pas venir supporter leur équipe préférée dans la capitale, la LNR met en place plusieurs dispositifs pour permettre au plus grand nombre d'avoir une place pour la finale.

Reste-t-il des places ?

Comme chaque année, la billetterie de la finale de Top 14 cartonne. Avec la très forte demande de ces dernières semaines, le Stade de France a remis en vente quelques places ce mercredi 8 juin. Une fois que l'affiche de ce dernier choc sera connue, 9000 places seront mises à disposition des clubs. Les deux clubs finalistes auront donc 4500 places pour leurs supporters avec une priorité aux abonnés. Vous pourrez donc encore acheter vos places pour la finale à l'issue de la deuxième demi-finale qui opposera La Rochelle et Bordeaux ce samedi après-midi.

Dans le cas où les clubs concernés par la finale n'auraient pas vendu les 4500 places mises à leur disposition pour les supporters, elles seront remises en vente au grand public.

Où trouver les places ?

Pour acheter vos places pour la finale, il existe plusieurs solutions. Vous pouvez directement passer par la billetterie officielle du Stade de France (cliquez ici) ou par celle de la LNR (cliquez ici). Ce vendredi, il restait un peu plus de 70 places en vente. D'autres plateformes comme la Fnac, Ticket Master ou encore See Tickets proposent également le service de billetterie de la finale.

Si votre équipe est qualifiée en finale de Top 14, vous pourrez directement passer par le club pour acheter vos places, les abonnés étant prioritaires. Attention, les 9000 places mises à disposition des deux clubs finalistes seront en vente jusqu'au mercredi précédant le jour de la finale. Après cette date, les places restantes (s'il y en a) seront remises à disposition du grand public.

À quel prix ?

Les quelques places restantes sont forcément les plus chères mais aussi les mieux placées ! À ce jour, il faudra débourser entre 135 et 138 euros (selon les billetteries) pour avoir une place au Stade de France. Ces places sont situées en catégorie 1. En ce qui concerne les 9000 places mises à disposition des clubs, les tarifs seront identiques à ceux proposés par la LNR à l'ouverture de la billetterie soit des billets à partir de 28 euros. Le prix est variable selon les catégories.

Toulouse par exemple propose des packs comprenant les places ainsi que le transport pour la finale. Un pack avec la place (en catégorie 4), le train (aller-retour) et les tickets de métro pour se rendre au stade seront vendus à 170 euros par personne.