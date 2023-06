Pendant deux jours qui s’annoncent magnifiques, la station balnéaire, où 80 000 spectateurs sont attendus, va vivre au rythme des demi-finales du Top 14 et de nombreuses animations sont prévues.

Pour la première fois de leur histoire, les demi-finales du Top 14 vont avoir lieu en dehors des frontières nationales puisque c’est la douce station balnéaire de Saint-Sébastien (Espagne), connue pour sa célèbre Concha (une plage longue d’1,5 km) et ses pintxos (tapas) qui a été retenue comme ville hôte de ce bel événement. Très vite, tous les hôtels de "San Sé" et des alentours ont été pris d’assaut, la billetterie a rapidement affiché complet et, pendant deux jours, ce sont 80 000 spectateurs qui prendront place dans les gradins d’un stade Anoeta rénové en 2019 et absolument sublime, où évoluent habituellement les footballeurs de la Real Sociedad (Liga).

À Donostia (Saint-Sébastien, en basque), les festivités commenceront dès le vendredi matin, puisqu’à 10 heures le "village Top 14 extra tour", mis en place par la LNR à Sagüés dans le quartier de Gros, ouvrira ses portes. Là-bas, les passants pourront profiter de plusieurs animations proposées par les partenaires de la Ligue et un terrain de 160 m² a été installé pour l’occasion. L’ancienne joueuse du Stade français et de l’équipe de France, Lénaïg Corson (30 sélections) et l’ex-troisième ligne international Damien Chouly seront présents.

Lever de rideau avec les Euskarians

Ce village sera d’ailleurs le point de départ du parcours des supporters. Le but ? Permettre aux Rochelais, Bordelais, Toulousains et Franciliens de déambuler dans la ville afin de découvrir les lieux iconiques de "San Sé", avant d’arriver sur le parvis d’Anoeta. Divers ateliers autour de la culture basque sont prévus tout au long de cette balade. Elle passera par la plaza Cataluña pour une démonstration de force basque, traversera le pont Maria Cristina, fera une halte à la cathédrale du Bon Pasteur, avant d’enchaîner avec plusieurs animations culinaires en chanson. À un kilomètre plus au nord, les bars de la vieille ville, réputés pour leurs pintxos et leur bonne ambiance, seront pleins à craquer dès le début de la journée.

Pendant ces quarante-huit heures de fête, pour célébrer le rugby, la banda de Tarbes "Lous Berretes" sera chargée de l’animation musicale en ville, puis autour et dans le stade. Dans un style différent, en collaboration avec Coro Easo (une association de chanteurs située à Saint-Sébastien), un chœur de femmes et un autre d’hommes interpréteront des titres traditionnels basques. Ils auront pour invité de marque l’ancien pilier du Stade toulousain et désormais baryton, Omar Hasan.

Le samedi, la journée sportive débutera tôt, puisqu’à midi se disputera sur le "Mini Estadio de Anoeta" une rencontre amicale entre les Euskarians et la Catalogne. Dans cette enceinte, située à deux pas de la Reale Arena (l’autre nom d’Anoeta), une cinquantaine de privilégiés s’affronteront dans une bonne ambiance. Pour leur grand retour à quinze, les Euskarians, après plusieurs années d’absence, pourront bénéficier d’un staff cinq étoiles, puisque la sélection basque sera dirigée par le Bayonnais Vincent Etcheto, qui a récemment quitté Soyaux Angoulême. Il aura comme adjoints l’entraîneur des avants de Saint-Jean-de-Luz, Serge Milhas, et celui des trois-quarts de l’Anglet olympique, Sébastien Fauqué. L’équipe, quant à elle, sera composée de joueurs venant de Nafarroa, Saint-Jean-de-Luz, Anglet, Mauléon, Gasteiz, Ordizia ou Getxo. Ces amateurs migreront ensuite vers Anoeta, où ils ont été invités à assister à la grande fête du rugby français, sur la terre basque…