Après des débuts délicats à Ernest-Wallon et des petites blessures qui l’ont freiné, l’ancien Rochelais fait parler sa vitesse et ses appuis ces dernières semaines. Et son rôle est aujourd’hui capital.

L’an dernier, le staff toulousain avait identifié un manque de vitesse sur les extérieurs depuis le départ de Cheslin Kolbe ou l’arrêt de Yoann Huget, et choisi d’y remédier avec un recrutement XXL.Mais Capuozzo, Jaminet, Retière et Barassi ont tous connu leur lot de pépins. Si bien que la ligne de trois-quarts a régulièrement ressemblé à celle de l’exercice précédent… Pourtant, l’un d’eux est en train de prendre une importance capitale dans l’équipe stadiste en cette fin de saison : Arthur Retière. "J’évite un peu les blessures bêtes, dit-il.J’en ai connues plusieurs pas très graves, souvent des absences de deux semaines, qui m’ont freiné." La dernière ? Face à Lyon mi-avril, deux semaines avant la demi-finale de Champions Cup au Leinster. "C’était la faute à pas de chance, je me suis fait marcher dessus et ouvrir derrière le genou.On voyait les deux tendons. Ça aurait pu tomber sur n’importe qui."

Sur le banc à Dublin, il n’avait pu postuler à 100 %. "C’était compliqué, j’avais encore les points. Il fallait que je puisse aider l’équipe, sinon je n’aurais pas joué. Mais le plus important dans tous ces pépins, c’est que j’ai eu à chaque fois l’occasion de vite revenir. Aujourd’hui, je me sens en forme, j’ai bien travaillé." Ce qui lui a permis d’être frais. "Quand tu ne fais pas les entraînements, tu cours, tu bosses physiquement… Mais, en même temps, tu n’es pas sur le terrain avec les autres." Là où, depuis quelques semaines, il est l’un des Toulousains en vue, du moins l’un de ceux qui créent le plus de différences. Or, le staff a un besoin vital de compter sur des éléments qui génèrent de l’incertitude pour favoriser le désordre tant désiré par Ugo Mola et ses adjoints.Grâce à ses appuis, ses crochets et son explosivité, Retière tient ce rôle. Au-delà des blessures, l’ancien Rochelais, arrivé à Ernest-Wallon l’été passé, confesse avoir connu une acclimatation délicate. « L’adaptation a été un peu difficile au départ, le temps de trouver les repères, de m’intégrer dans le projet de jeu. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué.Entrer dans le système du Stade toulousain, ce n’est pas simple. Mais depuis quelques mois, c’est beaucoup mieux et j’ai trouvé mes marques. »

La connexion avec Dupont et Ntamack

Surtout, Retière est monté en puissance quand il a pu enchaîner les performances et les franchissements. "Cela fait du bien de jouer, de se sentir plus utile pour l’équipe. En début de saison, ce n’était pas forcément le cas. Je ne prenais pas toujours les bonnes décisions.Mais, désormais, on se trouve plus facilement avec mes coéquipiers sur le terrain." D’autant qu’il bénéficie de plus d’automatismes en étant davantage fixé à l’aile avec les absences de Capuozzo, Delibes ou Mallia, lui qui évolue aussi à la mêlée, voire à l’arrière : "Je ressens un peu moins de stress, même si je continue à travailler sur le poste de 9."

L’autre clé fut la connexion accrue avec les leaders de jeu, l’amenant à dézoner de façon plus naturelle. "J’essaye de venir me proposer autour de "Toto" Dupont et Romain Ntamack, ce que je ne faisais pas forcément. Je suis à l’aise pour jouer plus proche d’eux maintenant." Même si, avec cinq essais au compteur, lui veut se montrer plus décisif encore : "Cela fait longtemps que je n’ai pas marqué…" Sur ce point, il restera l’homme qui, d’un essai à l’ultime minute, a offert sa première Champions Cup à La Rochelle.Des Maritimes qu’il rêve de recroiser en finale de Top 14 : "C’est une motivation, une petite pression supplémentaire. J’étais déçu de perdre contre le Leinster et de ne pas les retrouver en finale de Champions Cup cette année, mais aussi très content pour eux.J’ai envie de les affronter."