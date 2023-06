Rendez-vous à Saint-Sébastien ! Ce vendredi, première demi-finale au Pays basque avec le Stade toulousain qui défie le Racing 92. Le lendemain, l'affiche dans la Reale Arena opposera La Rochelle à l'Union Bordeaux Bègles. Voici les pronostics de la rédaction pour le dernier carré du Top 14 avec Parions Sport.

Toulouse - Racing 92

Une deuxième saison sans titre pour les Toulousains ? Sèchement battus en demi-finale de Champions Cup par le Leinster (41-22), les hommes d'Ugo Mola, ne voudront, cette fois-ci, pas s'arrêter aux portes de la finale. Défaits par Castres à ce stade de la compétition la saison passée, les Haut-Garonnais auront, là aussi, une revanche à prendre. Pour essayer de ne pas voir leurs nouveaux meilleurs ennemis rochelais parader une nouvelle fois sur le Vieux Port de la cité maritime... Depuis la déroute dublinoise, les Stadistes n'ont fait qu'une seule apparition, au cours de laquelle ils ont étrillé Brive (54-10). Ils auront donc l'avantage de la fraîcheur, en plus de l'envie d'en découdre.

"Je ne vais pas faire de langue de bois, les Toulousains seront ultra-favoris." Après le barrage remporté face au Stade français, Gaël Fickou a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Un Racing inconstant toute la saison et régulièrement dominé devant a peu de chance face à l'armada toulousaine. Les Franciliens ont peiné à battre leur voisin parisien, pourtant vite réduit à 14. En grande difficulté en mêlée, ils devront réagir dans ce secteur face aux Toulousains, chose qui ne sera pas simple. Mais, à l'image de Juan Imoff en barrage, ou de Finn Russell, beaucoup de joueurs sont capables d'exploits personnels.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

La Rochelle-Bordeaux

Depuis l'exploit du Dublin, la plupart des 23 héros rochelais n'ont plus reporté le maillot jaune et noir. Après deux semaines sans match, les joueurs du club à la caravelle seront frais et prêts à partir à l'abordage de Saint-Sébastien. En confiance après leur succès en finale de la Champions Cup, les Rochelais n'ont pas dû oublier qu'ils avaient largement dominé les Bordelais, chez eux, lors de leur dernier affrontement en Top 14 (6-36). La quête du doublé commence en terre espagnole.

Vainqueur d'un match haletant à Lyon (25-32), les Bordelais ont gagné le droit de se rendre au Pays basque, et pas seulement pour déguster des pinchos. Problème : sur la route du Stade de France se dresse La Rochelle. En décembre, les coéquipiers de Maxime Lucu s'étaient imposés à Marcel-Deflandre (12-8), dans des conditions de jeu difficiles. Pour rééditer pareille performance, ils vont devoir être plus solides devant que face au Lou, où la conquête a souffert dans le premier acte. Face à Uini Atonio et consorts, cela ne pardonnera pas. Les Bordelais peuvent se rassurer en voyant la forme affichée par Matthieu Jalibert à Lyon, malgré deux échecs face aux perches, et celle de Madosh Tambwe, capable de faire basculer la rencontre sur une accélération.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle