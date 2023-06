Ce vendredi matin, Maxime Lucu, s'est présenté en conférence de presse pour évoquer la demi-finale qui attend son équipe ce samedi après-midi face au Stade rochelais (17h00).

Ça vous fait quoi de venir jouer ici, non loin de chez vous ?

Venir ici, ça rappelle plein de beaux souvenirs. On venait voir les matchs du Biarritz Olympique en famille. J'avais vu Biarritz-Sale en 2006 et un autre match face à Northampton en 2007. On venait aussi faire la bringue avec des copains.

Quelles sont vos raisons de croire en un exploit demain face à La Rochelle ?

Tout le monde connaît très bien les qualités de La Rochelle. Au match aller, on avait réussi à les faire déjouer et à s'imposer chez eux. Ils ont un énorme paquet d'avants et pas mal de trois-quarts costauds, il faut essayer de les prendre là-dessus, même si ce n'est pas évident. Le point d'affrontement principal sera la zone de rucks, elle sera très importante demain. C'est ce qui nous avait manqué au match retour au Matmut. Il faudra sortir rapidement de cette zone et tenter de prendre le moins de temps possible pour ne pas se faire contrer. Elle est là la clé du match.

Votre coéquipier Mathieu Jalibert vit une saison compliquée, comment le sentez-vous sur ce match ?

Les deux dernières saisons n'étaient pas évidentes pour lui. Il a connu pas mal de blessures agaçantes. Il s'est retrouvé souvent loin des terrains. Mathieu, c'est quelqu'un qui a besoin de matcher et de faire des saisons pleines pour être au plus haut niveau. Il a besoin d'enchaîner et là, il arrive au bon moment. On lui dit de jouer libéré et de prendre la mesure du match. On a besoin d'un grand Mathieu, il l'a été la semaine dernière et j'espère qu'il le sera demain.

Sentez-vous votre équipe capable de briser le plafond de verre des demies ?

C'est toujours important d'enchaîner les demi-finales. Ça fait trois saisons qu'on arrive à ce stade de la compétition. On installe Bordeaux dans le haut de tableau et le championnat français. C'est un message fort et c'est bien de le confirmer chaque année. Maintenant, on a beaucoup appris de nos deux dernières demi-finales. Contre Toulouse on avait été un peu timide, on les avait trop regardés. Contre Montpellier, on était trop sûr de nous et on était trop individualistes. On doit corriger nos erreurs et prendre la mesure de ce genre de match et ce dire qu'on mérite d'y croire. Si le groupe à envie d'aller en finale, alors on ira.

Quel impact psychologique avait eu la défaite face au Stade rochelais, le 25 mars dernier ?

Les têtes étaient basses, on avait ce sentiment de honte vis-à-vis de notre public. C'était dur de relever la tête après s'être fait marcher dessus devant 40 000 personnes à domicile. Ils avaient été largement meilleurs que nous donc les impacts avaient forcément été négatifs par rapport à ça. Après, ce n'est pas une équipe qui nous fait peur. C'est une équipe qu'on a envie de défier, on veut leur montrer qu'on est capable de rivaliser avec eux. C'est comme ça qu'on a abordé ce match. Il faut se servir de nos défaites pour faire mieux, et ne pas avoir de complexe d'infériorité.