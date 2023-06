Le manager du Stade rochelais attend beaucoup de son équipe lors de la demi-finale de Top 14 face à l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi à Saint-Sébastien (17 heures). Selon lui, ses joueurs doivent montrer leur véritable niveau après une finale de Champions Cup peu aboutie. Il a aussi eu un petit mot pour l'entraîneur toulousain Ugo Mola.

Après une défaite et une victoire contre l’UBB cette saison, comment abordez-vous cette troisième manche pour qu’elle bascule en votre faveur ?

Avec Lucu et Jalibert, l’UBB possède deux grandes armes dans son jeu. Si on leur donne beaucoup de temps pour taper, on sera en danger tout l’après-midi. Le but est de minimiser leur impact sur le jeu mais ce n’est pas facile. C’est l’équipe qui tape le plus dans le championnat, avec beaucoup de longueur mais aussi de variations et de l’imagination. C’est une de leurs grandes forces et j’espère que l’on sera capable de les contrer.

Après Gloucester, vous disiez que La Rochelle n’était pas capable d’assumer son statut de favori. Est-ce que cela a changé trois mois plus tard ?

Ce n’est pas intéressant comme mots : favori ou outsider. Je l’ai déjà expliqué à mon groupe. Ça veut dire quoi ? Nous avons déjà été favoris dans de nombreux matchs. C’est plus intéressant pour le public, les supporters et les médias. On a discuté avec le groupe et peut-être que nous nous sommes favoris pour remporter cette compétition, mais c’est grâce aux choses que nous avons faites dans le passé. En tout cas, ce qui compte, ce sont les 80 minutes de demain (ce samedi). Tous les signes sont bons, on a très faim et on a hâte d’être à demain pour montrer notre vrai niveau car nous n’étions pas à notre niveau à Dublin.

Votre groupe est au complet. Qu’est-ce que ça apporte dans la dynamique du groupe à ce moment de la saison ?

Tout roule en ce moment. Je garde un œil sur la qualité des entraînements, la vitesse, le tempo. Après, avec nos lancements en attaque, il n’est pas nécessaire d’inventer des choses en ce moment. Notre but est de montrer notre vrai niveau. Nous sommes loin de notre niveau sur le plan rugbystique. Sur toutes les autres valeurs, nous étions présents à Dublin. Mais demain, je veux que mon équipe montre ce qu’elle est capable de faire avec et sans le ballon. Ce n’est pas intéressant de débuter avec un 17 à 0 après douze minutes.

Comment avez-vous fait évoluer la mentalité de votre équipe ?

Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis qu’une petite pièce dans ce club. Pour moi, le plus important est de montrer une constance dans le comportement. Chaque jour est important. Tu ne peux pas avoir une journée off. C’est le quotidien qui permet de construire quelque chose de solide et honnête pour avoir la capacité de progresser ensemble. Quand c’était dur, nous n’avons pas triché même si nous n’avons pas très bien joué. Quand on regarde nos défaites à domicile, il n’y avait pas de mauvais comportements. C’était juste une période d’apprentissage. Le timing est parfait pour que ce groupe accélère. C’est maintenant. J’ai dit aux joueurs que nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous sommes contents de ce que l’on a fait à Dublin soit on va attaquer et remporter cette demi-finale.

Vous avez passé des moments ensemble après le titre européen. Était-ce important pour souder le groupe avant cette phase finale de Top 14 ?

La saison est loin d’être terminée dans ma tête. On a recommencé une nouvelle saison depuis dix jours. Nous sommes très frais et nous sommes juste au début. J’espère qu’il va y avoir une finale demain et une autre finale après. Nous ne sommes pas fatigués et nous sommes privilégiés. On adore notre boulot. On a tous coché cette date car tout le monde voulait être ici dans ce stade magnifique. Nous sommes là donc maintenant il est important de montrer ce que l’on est capable de faire. Je veux d’ailleurs remercier tous les journalistes. Ça m’a touché ce qui a été écrit sur mon équipe après la finale, notamment que c’était important pour le rugby en France. Je ne vais jamais l’oublier.

Vous avez émis beaucoup de critiques en revoyant la finale avec vos joueurs. Comment ont-ils réagi ?

C’est très délicat, car le but d’une finale est de revenir avec la Coupe. Nous y sommes arrivés mais c’est pour ça que cette demi-finale est une étape pour ce groupe pour améliorer les 21 choses que nous n’avons pas bien fait à Dublin. Vingt-une erreurs, c’est beaucoup trop. Nous n’étions pas disciplinés. On a pensé que ce n’était pas notre journée mais après quinze minutes on a décidé de jouer. Comment arriver dans un bon état demain soir ? C’est la question de la semaine. On n’était pas précis avec le ballon à Dublin. Quand nous l’avons été, nous avons réussi à marquer. Mais, quand ce n’était pas Bourgarit, c’était Atonio. Quand ce n’était pas Atonio, c’était Skelton, etc. On ne peut pas faire des en-avant, faire des mauvaises passes, taper en touche directement, on ne peut pas donner le ballon à Bordeaux. Le rôle d’un bon manager ou d’un bon entraîneur c’est d’avoir la même règle que ce soit lors d’un match de présaison que lors d’une finale. Le but est de progresser et d’être meilleurs la semaine d’après. Pour l’instant, ça a bien marché car nous avons de grands compétiteurs qui ont enfin compris que pour être respectés nous avons besoin de médailles. Pas juste deux. Ça ne suffit pas. Deux, ce n’est pas bien.

Ugo Mola a dit que La Rochelle était le nouvel épouvantail...

L’avis d’Ugo Mola sur le Stade rochelais n’était pas intéressant dans le passé. Il n’est pas intéressant dans le présent, et il ne sera pas intéressant dans l’avenir. Nous jouons contre l’UBB et nous pouvons discuter de tellement de choses qu’il est impossible d’avoir le nom d’Ugo Mola dans la discussion.

Vous avez dit que les signes étaient bons. La menace existe-t-elle ?

Bien sûr, c’est le sport. La menace existe toujours, notamment avec Lucu et Jalibert. Sur les extérieurs, l’UBB a aussi Tawbe qui est très fort aussi. Nous ne parlons que des trois-quarts, même pas des avants. Mais je vais être honnête, nous avons tellement de choses à améliorer dans mon équipe, on ne peut pas trop regarder l’adversaire.