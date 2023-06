Les Bordelais devront se passer de Jandré Marais, leur deuxième-ligne très expérimenté. Il serait remplacé par Thomas Jolmes dans le quinze de départ, où Sipili Falatea ferait son apparition.

Les Bordelais se sont entraînés jeudi matin à huis clos avant de prendre la route pour le Pays basque. La semaine a été marquée par la blessure de Jandré Marais, le deuxième ligne sud-africain victime d’une grosse entorse d’un genou avec rupture des ligaments croisés. Ce fut la seule mauvaise nouvelle de la soirée lyonnaise de dimanche qui a vu les Bordelais arracher leur qualification pour les demies (32-25). Il s’agit d’une lourde perte pour le pack bordelais bien sûr, Jandre Marais est l’un des plus anciens de l’effectif et sa présence physique est énorme. Les entraîneurs ont bien sûr tiré les conséquences du succès de Gerland, victoire brillante mais non exempte de quelques points noirs. La conquête à un peu souffert en première mi-temps, la mêlée surtout. Le duo Charrier-Laïrle espérait pouvoir compter sur Ben Tameifuna, pilier droit tongien qui souffrait d’une fracture de l’index de la main droite. Les chances de récupérer étaient minces mais pas inexistantes.

Les deux entraîneurs réfléchissaient à la possibilité de faire débuter Sipili Falatea au poste de pilier droit, il n’était que remplaçant à Lyon, mais il a fini la partie tambour battant. À travers ses performances en équipe de France, il s’est taillé la réputation d’un finisseur hors pair. Mais il n’est pas non plus condamné à ne jamais porter le numéro 3. En deuxième ligne, il faut s’attendre au retour de Thomas Jolmes, peut-être titulaire au coup d’envoi aux côtés d’un Cyril Cazeaux en pleine forme (revoir la passe qu’il fit pour Madosh Tambwe à Lyon pour le premier essai de ce dernier).

Un dernier rendez-vous cruel pour les Bordelais

Les Bordelais ont pris la route de Saint-Sébastien avec la sensation d’être des outsiders face à l’armada rochelaise. Cette saison, chaque équipe a battu l’autre à l’extérieur. Les Bordelais s’étaient imposés de peu à Marcel-Deflandre 12 à 8 et sans marquer d’essai, dans des conditions difficiles. Mais au match retour, les Charentais-Maritimes avaient pris une sacrée revanche, 36 à 6, un score qui se passe de commentaires. En deux matchs, les Bordelais n’ont pas marqué un seul essai aux Jaunes-et-Noirs.

On se souvient de la série noire de la saison passée quand les deux équipes s’étaient affrontées en championnat et en Coupe d’Europe. Les hommes de Ronan O’Gara avaient gagné quatre fois sur quatre. Il demeure sans doute un ascendant psychologique en faveur des Rochelais. Mais les Bordelais ont eu le sentiment de déplacer des montagnes dans le Rhône avec un Matthieu Jalibert capable d’accélérer le jeu à tout moment avec un rare brio. Mais c’est vrai, ils sont conscients qu’ils auront du mal à rivaliser en termes de puissance pure. Ils ont aussi observé les exploits de Ulupano Seuteni ces dernières semaines, un homme qui portait encore les couleurs bordelaises la saison dernière et dont le départ avait surpris beaucoup de monde.