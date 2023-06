Gaël Fickou s’est exprimé avec spontanéité et franchise après le lourd revers subi par le Racing 92, en demi-finale de Top 14, face à Toulouse (41-14). Le centre reconnaît être tombé de haut à Saint-Sébastien même si ce n’est qu’une demi-surprise, comme il le reconnaît lui-même.

On imagine aisément votre déception…

On partait de trop loin. Honnêtement, ils n’étaient pas un ton mais dix tons au-dessus. Bravo à eux, il n’y a rien à dire. Parfois, tu es déçu car tu accroches… Mais là, on n’a rien accroché du tout. C’est frustrant car on voit qu’on est loin, qu’on n’est pas au niveau. Il va falloir vite se remettre en question. C’est embêtant car on voulait bien finir pour Toto car c’est son dernier match en tant qu’entraîneur. C’est frustrant pour lui, pour Finn et pour nous. Ça fait chier car on voulait récompenser ces mecs par rapport à tout ce qu’ils ont fait pour ce club. Mais ce n’est pas fini, on va revenir l’année prochaine avec des ambitions. Cette année, c’était trop loin pour nous.

Qu’est-ce qui a manqué ?

Tout. Il nous a tout manqué.

L’avez-vous senti d’entrée de jeu ?

On n’était pas invité. On a tout perdu, les collisions, les mêlées, les lancements, les touches… Tout. Il n’y a pas photo. Ça a été une saison mitigée. Ce n’est pas nouveau. On a tout tenté. Je pense que l’équipe ne pouvait pas faire mieux. Nous étions au "max". En plus, tout a marché pour eux.

Y a-t-il eu des moments de découragement sur le terrain ?

Oui, au bout d’un moment, quand il reste dix minutes et qu’il y a quarante à je sais pas combien... Je ne dirais pas découragé mais tu as perdu, tu le sais. Alors, c’est compliqué. La fierté est touchée. On savait qu’il y avait un écart mais on ne pensait pas autant. La réalité nous a rattrapés.

L’écart avec les deux premiers du championnat était-il trop grand ?

Il est énorme, aujourd’hui. Ça se voit. Il n’y a rien à dire. Toutes les stats, tout ce qui a été dit avant, ça s’est confirmé. On n’était pas au niveau. Chacun va se remettre en question. Il y a de belles recrues qui arrivent, il y a un nouveau staff… Beaucoup de choses vont changer au Racing, j’espère en bien.

Le fait d’être parvenu en demi-finale n’est-il pas, déjà, une satisfaction en soi ?

On ne peut pas dire que c’est une bonne saison. Quand tu es au Racing, c’est pour gagner des titres, tu n’es pas là pour être en demie. Une demi-finale, tout le monde l’oublie.