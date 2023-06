C'est officiel, Cheslin Kolbe évoluera au Japon la saison prochaine sous le maillot du Tokyo Sungoliath. Le club a officialisé la nouvelle ce jeudi. Le Springbok aux 24 sélections quitte donc officiellement le championnat français au sein duquel il évolue depuis 2017.

C'est un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre. Partira de Toulon pour le Japon ? Ne partira pas de Toulon ? La question se posait depuis de longues semaines avant que le RCT ne décide d'officialiser à la fin du mois de mai le départ de son ailier. À peine deux semaines plus tard, c'est fait, comme annoncé dans ces colonnes en novembre dernier, Cheslin Kolbe jouera bien au Japon la saison prochaine. Le Springbok a signé avec le Tokyo Sungoliath, un club japonais évoluant au sein de la Japan Rugby League One.

Kolbe rejoindra le Tokyo Sungoliath après la Coupe du monde

Dans un communiqué du club, Cheslin Kolbe assure : "Je suis très heureux de confirmer que je rejoindrai Tokyo Suntory Sungoliath dans la compétition Japan Rugby League One après la Coupe du monde de cette année. Ce sera un nouveau chapitre et un nouveau défi dans ma carrière, et j'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu ce transfert possible".

Trop de pubs ? Abonnez-vous ! Profitez d'une expérience encore plus immersive et sans publicités en vous abonnant à Midi Olympique ici.

Passé par les Stormers (Super Rugby), Toulouse et Toulon (Top 14), le Sud-Africain connaîtra donc un troisième championnat. Il quitte le Top 14 après six saisons en France. Cheslin Kolbe se lancera dans ce nouveau défi au lendemain de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre.