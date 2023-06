Louis Bielle-Biarrey pourrait ne plus jouer avec son casque rouge. Il a révélé que la Ligue veut lui imposer de ne plus arborer cette couleur en fonction du maillot de l'UBB.

Comment reconnaître Louis Bielle-Biarrey sur un terrain ? Il s'agit du petit joueur de l'UBB qui va vite et qui porte un casque rouge. Mais peut-être que les suiveurs de Bordeaux-Bègles seront privés de cet objet de reconnaissance. Dans une interview accordée à L'Equipe, le jeune arrière ou ailier de l'UBB (19 ans) a parlé de son histoire avec ce fameux casque. "Un jour, mon père m'a dit : "Je t'ai acheté un nouveau casque, teste-le." C'était un casque Canterbury rouge qui était vendu d'occasion 6 euros. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Depuis, je ne l'ai pas quitté, ou plus exactement je n'ai pas changé de modèle. Je l'ai gardé jusqu'à la saison 2019-2020 et, après, j'ai réussi à retrouver le même", a-t-il détaillé.

La Ligue s'oppose à ce casque

Malgré son attachement à ce casque, il pourrait ne plus le porter à chaque rencontre, pour des raisons de style. "La Ligue ne veut plus que je le mette pour les matches à l'extérieur, assène-t-il. Pour une uniformisation des couleurs. Vu que Bordeaux joue en blanc à l'extérieur, la Ligue trouve que ça rend mal à la télé. Baptiste Jauneau et Killian Tixeront (Clermont) ont dû changer de casque comme ça. Je ne peux le garder qu'à domicile. Je trouve ça totalement absurde car il y a aussi une valeur sentimentale. Si je peux, je ferai toute ma carrière en rouge." Pour rappel, à l'extérieur, l'UBB joue en blanc et bordeaux à l'extérieur.