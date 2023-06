Dans cet épisode de "Do You Speak Rugby", le deuxième et troisième ligne du Racing 92, Cameron Woki, nous donne ses astuces pour réaliser un beau saut en touche.

Particulièrement réputé dans ce secteur de jeu, Cameron Woki est le joueur parfait pour venir nous parler du saut en touche. L'entraînement, le choix du bloc de saut, la complicité avec son talonneur, le timing... Cameron Woki nous dit tout dans cet épisode de "Do You Speak Rugby", une production Midi Olympique.