Connaissez-vous le "Hacking" ? C'est le sujet de ce nouvel épisode de "200 ans de rugby", ou plutôt ses conséquences et son interdiction.

À l'origine de nombreuses blessures et fractures, le "hacking" a marqué les débuts du rugby avant son interdiction définitive dans les années 1870. Une suppression qui entraîna un jeu plus mature et structuré et qui laissa même sa place au célèbre plaquage.

Découvrez tout sur ce geste sur dans ce nouvel épisode de "200 ans de rugby", une production Midi Olympique.