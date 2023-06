Après plus de dix ans sans connaître de phase finale, le Stade langonnais disputera ce dimanche la demi-finale de Fédérale 1 face à Salles. Retour sur une saison au sommet pour la première du duo Hamacek-Cabannes.

Langon en demi-finale de championnat, qui l’aurait cru ? Depuis la relégation en Fédérale 2 en 2019, le Stade langonnais a connu un retour en première division fédérale assez difficile. Un retour en pleine crise covid, une demi-saison blanche, une neuvième place la saison dernière et plus de 4 changements dans le staff en l’espace de deux ans…

Mais à en croire cette saison 2022-2023, et la montée en Nationale 2 validée le mois dernier, les Langonnais semblent avoir retrouvé le chemin de la réussite. "Ce n’est pas du tout une surprise d’être arrivés jusqu’ici, confie Christophe Hamacek, entraîneur des avants. Avec Romain (Cabannes, entraîneur des trois-quarts) on a foi en nos compétences et en notre groupe donc on se sent tout à fait à notre place. Vivre des phases finales, quel que soit le niveau, c’est une belle chose. Et on a très vite vu que c’était l’objectif que les joueurs s’étaient fixé."

Un sentiment partagé par le capitaine et troisième ligne Thomas Mendy : "C’est plutôt une récompense pour le club, pour nous, pour tout le travail de la saison. Personnellement, c’est beaucoup de fierté d’en arriver là. Je n’ai jamais connu de phase finale comme ça donc c’est beaucoup de joie mais c’est aussi du stress puisqu’on sait que dimanche on jouera devant plus de monde que d’habitude et qu’il y a cette pression du résultat."

Nouveau souffle sur Comberlin

Et le travail méritait d’être récompensé. Arrivés premiers du championnat avec 81 points, les Langonnais ont assuré 15 victoires, dont 11 bonifiées. Bien loin de leur neuvième place et de leurs 14 défaites la saison passée. "Les coachs sont arrivés en juin dernier avec un discours très positif, avec des ambitions et je pense que c’est justement ce qu’il nous fallait après la saison difficile qu’on venait de faire. On a pris conscience qu’on en était capables. On a pris confiance et en vue des objectifs qu’on s’était fixés, on a pu faire de belles choses", avoue le capitaine.

Langon voyait la vie en rose jusqu’à la défaite à la 10ème journée, face à… Salles justement. Un trop-plein d’ambitions peut-être ? "À l’arrivée des beaux jours, tout nous réussissait. On a enchaîné les victoires et cette défaite, à domicile à Comberlin en plus de ça, nous a remis les pieds sur Terre et nous a rappelé que l'humilité est aussi importante dans ce sport."

Salles, adversaire familier

Ce dimanche, la demi-finale entre Salles et Langon marquera la cinquième rencontre de la saison entre les deux équipes (deux rencontres amicales en présaison, deux rencontres en phase régulière). Chacune des équipes profite d’ailleurs d’une victoire chez l’autre en championnat. 1 point partout, balle au centre donc. Pour autant, ce match-là n'aura rien à voir avec les autres, comme le dit Thomas Mendy : "La réalité de la saison régulière n’a rien à voir avec celle de la phase finale. On est tous conscients que si on gagne, la saison continue, si on perd, ça s’arrête là ! On va le prendre comme un match de phase finale et on va faire comme si c’était une équipe comme une autre en face."

"On va faire comme si on affrontait une toute autre équipe. L’objectif c’est aussi de sortir du contexte de derby girondin et plutôt se concentrer sur comment jouer pour décrocher un billet pour la finale", conclut l’entraîneur. Réponse dimanche à 15 heures au stade Sainte-Germaine du Bouscat.